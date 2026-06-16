Jeep Grand Cherokee 2027, il fuoristrada torna protagonista: Trailhawk e Overland tornano in gamma

Jeep Grand Cherokee 2027 riporta in primo piano due nomi che, per gli appassionati del marchio, hanno un significato preciso: Trailhawk e Overland. Due versioni diverse, quasi due modi opposti di interpretare lo stesso SUV. La prima parla a chi cerca il fuoristrada vero, quello fatto di pietre, pendenze e percorsi lontani dall’asfalto. La seconda punta su comfort, eleganza e viaggi a lungo raggio, senza però dimenticare il DNA 4×4 che ha costruito la reputazione di Jeep.

Advertisement

Jeep Grand Cherokee 2027 rilancia Trailhawk e Overland: più off-road, comfort premium e nuove soluzioni 4×4

Il ritorno della Trailhawk è il segnale più forte. Dal 2013 questo allestimento rappresenta la Jeep Grand Cherokee più votata all’avventura, quella pensata per chi non si accontenta di un look robusto ma vuole capacità concrete. Con il modello 2027, Jeep riparte proprio da questa identità e la aggiorna con una dotazione tecnica più completa, pensata per affrontare terreni difficili ma anche per rendere il SUV gestibile e confortevole nella guida di tutti i giorni.

La novità principale è sotto il cofano. La Trailhawk adotta il nuovo motore turbo Hurricane 4 Turbo da 2,0 litri, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. La potenza arriva a 324 cavalli, mentre la coppia raggiunge 332 lb-ft. Numeri importanti, certo, ma il dato più interessante riguarda la risposta del motore: la coppia disponibile a 3.000 giri/min promette maggiore prontezza nelle situazioni in cui serve controllo, soprattutto quando si procede lentamente su fondi sconnessi.

Advertisement

Il resto lo fa la meccanica. La Grand Cherokee Trailhawk 2027 porta con sé il sistema Quadra-Trac II 4×4 con riduttore a due velocità, il controllo Selec-Terrain con modalità Rock, le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato. Ci sono anche pneumatici Goodyear Territory All-Terrain, telecamera TrailCam e sei piastre in acciaio ad alta resistenza per proteggere motore, trasmissione, riduttore, sospensioni e serbatoio.

Sono soluzioni che raccontano bene l’ambizione del progetto. L’altezza da terra massima raggiunge i 29 centimetri, mentre gli angoli di attacco, dosso e uscita arrivano rispettivamente a 36, 24,4 e 30,3 gradi. Tradotto: la Trailhawk non nasce per sembrare estrema, ma per esserlo davvero quando il percorso si complica. Eppure resta un SUV capace di trainare fino a circa 2.810 kg, un dettaglio non secondario per chi viaggia con rimorchi, attrezzature o accessori per l’avventura.

Advertisement

Anche l’immagine segue questa direzione. I ganci di traino rossi, la decalcomania nera opaca sul cofano, i cerchi da 18 pollici Granite Crystal e i pneumatici all-terrain danno alla Trailhawk una presenza solida, immediatamente riconoscibile. Dentro, però, il tono cambia: pelle Nappa nera, cuciture rosse e display infotainment da 12,3 pollici portano l’abitacolo in una dimensione più curata e tecnologica.

La Overland sceglie una strada diversa. È la Grand Cherokee per chi vuole viaggiare comodo, con materiali più raffinati e un aspetto più elegante, ma senza rinunciare alla sostanza fuoristradistica. Cerchi da 21 pollici, dettagli cromati, sedili in pelle Nappa, sedute anteriori riscaldate e ventilate, posti posteriori riscaldati e telecamera a 360 gradi definiscono un allestimento premium, pensato per andare lontano con un altro passo.

Advertisement

Trailhawk e Overland arriveranno nelle concessionarie entro la fine dell’anno. Entrambe saranno prodotte nello stabilimento Stellantis Detroit Assembly Complex – Mack, in Michigan. Prezzi e ulteriori dettagli saranno comunicati più avanti.