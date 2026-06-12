Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Fiat 600: ecco chi ha il prezzo migliore a giugno 2026 con le promozioni

Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Fiat 600 condividono molto più di quanto sembri a prima vista. Sono tre B-SUV nati all’interno dell’universo Stellantis, con dimensioni compatte, impostazione urbana e una gamma pensata per intercettare chi cerca un’auto moderna senza salire troppo con il budget. A giugno 2026, però, le promozioni cambiano sensibilmente il quadro e rendono interessante capire quale dei tre modelli risulti più conveniente, sia in versione ibrida sia elettrica.

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A giugno 2026 le promozioni Stellantis cambiano i prezzi di Junior, Avenger e 600: ecco quale B-SUV costa meno tra ibride ed elettriche

Partendo dall’Alfa Romeo Junior, la proposta ibrida 1.2 da 145 CV con cambio eDCT6 in allestimento base viene offerta a 24.049,99 euro, salvo oneri finanziari. Il listino sarebbe di 31.049,99 euro, ma la promozione prevede 5.000 euro di sconto più ulteriori 2.000 euro di extrasconto in caso di finanziamento. Con pagamento dilazionato, l’esempio include un anticipo di 4.151,25 euro, 36 rate da 151 euro al mese e una rata finale da 20.287,24 euro. Considerando TAN 7,99% e TAEG 9,98%, l’importo totale dovuto sale a circa 29.800 euro.

Alfa Romeo Junior elettrica da 156 CV, invece, parte da 36.472 euro salvo oneri finanziari, contro un listino di 39.800 euro. Anche in questo caso il finanziamento incide sul costo complessivo, portando l’esborso totale a circa 39.100 euro.

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Sul fronte Jeep Avenger, la versione e-Hybrid Longitude 1.2 da 110 CV viene proposta a 23.700 euro, cifra che con il finanziamento arriva a circa 24.500 euro. L’offerta riguarda un lotto di vetture in pronta consegna. La Avenger Summit Full-Electric, invece, è acquistabile a 31.400 euro salvo oneri finanziari, con una spesa totale stimata intorno ai 34.000 euro.

La Fiat 600 punta invece su un posizionamento particolarmente aggressivo. La 600 Hybrid Pop 1.2 da 110 CV viene proposta a 19.950 euro, offerta legata a rottamazione e finanziamento. Con il pagamento dilazionato, il totale arriva a circa 25.500 euro. La 600e Pop elettrica parte invece da 25.950 euro, sempre con finanziamento e rottamazione, per un costo complessivo di circa 31.100 euro.

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Tirando le somme, tra le ibride la più conveniente risulta la Jeep Avenger, con circa 24.500 euro tutto compreso, seguita da Fiat 600 a 25.500 euro e Alfa Romeo Junior a 29.800 euro. Tra le elettriche, invece, il miglior prezzo è quello della Fiat 600e, davanti ad Avenger e Junior.