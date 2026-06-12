Autogirovagando illumina ASI Circuito Tricolore con auto storiche nate fino al 1939 

Una nuova tappa di ASI Circuito Tricolore 2026 si appresta a prendere forma. A partire da oggi il calendario della serie scriverà un altro atto del suo cammino, con “Autogirovagando…nel passato“, evento per auto storiche nate entro il 1939. Questa barriera cronologica rende molto particolare la manifestazione, in programma dal 12 al 14 giugno sulla costa romagnola. L’organizzazione è gestita dal Collectors Historic Car Club di Cesena.

Advertisement

Sono ormai 16 gli anni di vita di questo rendez-vous motoristico, a riprova della bontà del format, che lo rende diverso da quasi tutti gli altri. Anche per il suo carattere specifico l’evento è stato inserito nell’ASI Circuito Tricolore, di cui rappresenta l’ottava tappa stagionale.

Il cappello dell’Automotoclub Storico Italiano aumenta la sua appetibilità per i collezionisti, ma non aspettatevi numeri record. Qui si punta a una ristretta selezione di auto storiche costruite fino al 1939, con equipaggi vestiti secondo lo stile e l’epoca delle vetture utilizzate. Il modo giusto per creare un evento intonato al tema, sotto tutti i punti di vista.

Advertisement

Cesenatico, ovviamente, sarà il cuore della manifestazione, ma sono previsti itinerari disegnati ad hoc, per far conoscere ai protagonisti alcuni tra i luoghi più significativi del territorio. Il programma, come già scritto, prenderà le mosse nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, portando i partecipanti e le loro auto storiche a Bellaria, Igea Marina, al Castello Benelli e quindi a Rimini per la visita del Borgo San Giuliano e del quartiere romano.

Non solo bellezze architettoniche e ambientali per i protagonisti, ma anche cultura del gusto. Gli ospiti potranno infatti scoprire e apprezzare le tradizioni della prestigiosa gastronomia nel nome di Pellegrino Artusi, considerato come uno dei padri della cucina italiana. A sugellare il legame ci penserà la tappa di sabato 13 giugno a Forlimpopoli, città natale del celebre scrittore, gastronomo e critico letterario italiano, autore di uno dei libri di ricette più popolari di sempre.

Advertisement

A Casa Artusi si svolgerà anche una conferenza dedicata al leggendario Raid Pechino-Parigi del 1907. In serata, nel centro di Cesenatico, l’abbraccio del pubblico, con la sfilata di tutte le auto storiche iscritte all’evento e l’assegnazione del Memorial Alberto Ghini, dedicato all’indimenticato ideatore di “Autogirovagando”.

Nella giornata di domenica 14 giugno calerà il sipario sulla manifestazione, con un’esperienza in mare per gli equipaggi delle auto storiche, a bordo di una motonave. ASI Circuito Tricolore è nato a cura dell’Automotoclub Storico Italiano per offrire ai partecipanti e al pubblico un impareggiabile miscela di eccellenze del Made in Italy, fatta di bellezze paesaggistiche e architettoniche, enogastronomia, proposte culturali e buon vivere, oltre che di splendide vetture del passato, testimonianza di un’epoca dove la costruzione era arte.

Advertisement

Il calendario della serie gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dei Trasporti, dell’ANCI, della Rai e della FIVA. I singoli eventi che ne fanno parte sono tutti organizzati dai Club Federati ASI, sul cui dinamismo nel territorio c’è poco da dire, visto che tutti lo conosciamo, anche in virtù delle opportunità di promozione turistica, sociale e culturale offerte alla gente e alle attività produttive dei vari luoghi interessati.

Fonte | Automotoclub Storico Italiano