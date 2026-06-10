Maserati e Bianchet, il tempo diventa performance nel GT2 European Series

Maserati e Bianchet rafforzano il loro legame e portano la collaborazione direttamente in pista. I due marchi hanno annunciato una nuova partnership per la stagione 2026 del GT2 European Series, un accordo che coinvolgerà Maserati Corse, la maison di alta orologeria e i team impegnati nel campionato.

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Maserati e Bianchet uniscono racing e alta orologeria nel GT2 European Series 2026

La collaborazione prevede una presenza visibile durante tutto il calendario sportivo: branding sulle vetture, attivazioni in pista, iniziative durante gli eventi Maserati Master Experience e supporto alle attività di comunicazione e marketing. Il marchio Bianchet comparirà su tutte le Maserati GT2 iscritte all’intero campionato, trasformando la partnership in un racconto continuo tra competizione, precisione e stile.

Non si tratta di un incontro nato oggi. Già lo scorso aprile Maserati e Bianchet avevano celebrato il loro dialogo creativo con il Flying Tourbillon UltraFino Maserati, orologio prodotto in soli 100 esemplari. Una serie limitata pensata per rendere omaggio all’incontro tra MCPura e Bianchet, nel quadro delle celebrazioni per i 100 anni del logo del Tridente.

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Ora il rapporto compie un passo ulteriore, entrando nel cuore dell’attività racing di Maserati Corse. L’annuncio arriva a pochi giorni dal debutto stagionale del GT2 European Series powered by Pirelli all’Autodromo Nazionale Monza, dove la Casa del Tridente ha subito lasciato il segno. Con cinque GT2 al via, Maserati ha firmato una doppietta in Gara 1, conquistando primo e secondo posto, oltre a successi, pole position e podi di classe.

Il risultato sportivo offre il contesto ideale per leggere il valore dell’accordo. Maserati Corse e Bianchet condividono infatti una visione fondata sulla trasformazione della precisione tecnica in emozione. Da un lato la meccanica da competizione, dall’altro l’arte orologiera; in mezzo, la stessa ricerca dell’eccellenza, del design distintivo e dell’innovazione. Una scelta che valorizza anche il rapporto con clienti, appassionati e partner, rafforzando l’identità premium del progetto sportivo.