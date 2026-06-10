Mobilità pubblica a zero emissioni: Leapmotor T03 Cargo protagonista a Berna

Alla fiera Suisse Public 2026 di Berna, Leapmotor Svizzera porta sotto i riflettori una proposta pensata per cambiare il modo in cui città, comuni e servizi pubblici gestiscono la mobilità quotidiana. Dal 16 al 19 giugno, negli spazi di BERNEXPO, il marchio presenterà nel padiglione 2.0, stand B04, la propria visione della flotta municipale a zero emissioni, con protagonista il Leapmotor T03 “Cargo”.

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A Berna, Leapmotor mostra il T03 Cargo elettrico per flotte pubbliche

Ultracompatto, elettrico e progettato per l’impiego professionale, Leapmotor T03 Cargo si candida a diventare uno strumento operativo per le amministrazioni che cercano veicoli agili, efficienti e sostenibili. In contesti urbani sempre più congestionati, la lunghezza ridotta diventa un vantaggio concreto: il modello permette di muoversi con precisione tra vie strette, centri storici, aree pedonali e parcheggi complessi.

Il tema economico è altrettanto centrale. La soluzione 100% elettrica di Leapmotor punta su costi operativi e manutentivi contenuti, offrendo una risposta a un’esigenza sempre più sentita dal settore pubblico: coniugare responsabilità ambientale e sostenibilità dei bilanci. A questo si aggiungono sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, una cabina digitale e standard tecnici pensati per l’uso intensivo quotidiano, anche nelle missioni più ripetitive.

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La vera sorpresa di Berna sarà però una declinazione speciale del T03 Cargo dotata di forno integrato su misura. Una soluzione che mostra l’adattabilità del veicolo e apre nuove possibilità per consegne urbane di prodotti caldi e refrigerati, mantenendo qualità e funzionalità anche in spazi ridotti. Un esempio pratico di come l’elettrico possa diventare non solo ecologico, ma anche pragmatico e specializzato.

A rafforzare la proposta c’è l’infrastruttura svizzera di Leapmotor, basata su un team dedicato, una rete di concessionari e partner di assistenza, e garanzie significative: 5 anni o 200.000 chilometri sul veicolo e 8 anni sulla batteria ad alta tensione. Elementi che puntano a garantire continuità operativa lungo l’intero ciclo di vita delle flotte.

Per gestori di flotte e operatori pubblici, Suisse Public diventa così l’occasione per scoprire da vicino una mobilità elettrica compatta, flessibile e pronta al lavoro, già orientata alle sfide concrete del territorio.