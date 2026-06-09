Alfa Romeo 33 Stradale protagonista sul circuito di Zandvoort per “Spettacolo Sportivo”

Alfa Romeo porta il suo universo fatto di design, emozione e memoria sportiva sul circuito di Zandvoort, dove il 27 e 28 giugno andrà in scena lo Spettacolo Sportivo, il più grande appuntamento annuale europeo dedicato ai club del Biscione. Organizzato dallo SCARB, la fondazione olandese dei proprietari Alfa Romeo, l’evento riunirà migliaia di appassionati e centinaia di vetture, trasformando il tracciato olandese in una grande celebrazione del marchio italiano.

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A Zandvoort premiere olandese per Alfa Romeo 33 Stradale

Il momento più atteso sarà la première olandese di Alfa Romeo 33 Stradale. Una presenza destinata a catalizzare l’attenzione, perché la fuoriserie non resterà soltanto ferma in esposizione. Il pubblico potrà anche vederla e ascoltarla in movimento, durante un giro sul circuito. Un dettaglio che rende la presentazione ancora più speciale, soprattutto per un modello nato per unire eleganza, prestazioni e artigianalità.

A rendere l’appuntamento ancora più significativo sarà la presenza di Bob Romkes, designer olandese e responsabile degli esterni di Alfa Romeo 33 Stradale. Accanto a lui ci sarà anche Alejandro Mesonero, capo del design Alfa Romeo. Due figure chiave per raccontare da vicino la visione stilistica del marchio e il percorso che ha portato alla creazione di una delle Alfa più esclusive degli ultimi anni.

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Lo Spettacolo Sportivo ospiterà anche una novità assoluta: il primo pop-up Alfa Romeo Museum. Per la prima volta, una parte del Museo Alfa Romeo di Arese uscirà dalla sua sede per arrivare direttamente a Zandvoort. Il curatore Lorenzo Ardizio porterà una selezione speciale di modelli e concept della collezione, accompagnati da materiali ufficiali di presentazione. Un modo per avvicinare il patrimonio storico del Biscione a un pubblico internazionale di appassionati.

Spazio anche a una mostra dedicata ai 60 anni dell’Alfa Romeo Spider, conosciuta da tutti come Duetto. Un modello che ha attraversato generazioni, diventando simbolo di libertà, eleganza italiana e piacere di guida.

Nato quasi trent’anni fa come raduno nazionale, lo Spettacolo Sportivo è diventato negli anni uno degli eventi Alfa Romeo più importanti al mondo. Merito anche dello SCARB, fondato nel 1978 e oggi forte di circa 2.600 soci. Una comunità viva, capace di tenere insieme restauri, turismo, rally, collezionismo e cultura automobilistica. A Zandvoort, ancora una volta, il passato e il futuro del Biscione correranno sulla stessa pista.