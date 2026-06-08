Free2move arriva negli aeroporti di Parigi: collegamenti più semplici con Charles de Gaulle e Orly

Free2move in Francia ha annunciato l’estensione del suo servizio agli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly. Dal 1° giugno, i clienti possono ritirare un veicolo Free2move nel centro di Parigi e riconsegnarlo direttamente nei parcheggi dedicati degli scali aeroportuali. Ma vale anche il percorso contrario.

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Free2move amplia il servizio a Parigi con ritiro e riconsegna tra centro città e aeroporti CDG e Orly, per trasferimenti più semplici e flessibili.

Chi atterra a Charles de Gaulle o a Orly può trovare un’auto disponibile in aeroporto, mettersi al volante e lasciarla poi in città. Una formula pensata per rendere il trasferimento più diretto, senza dover passare da navette, coincidenze o cambi di mezzo.

Il cuore del servizio resta l’app Free2move. È da lì che l’utente può individuare il veicolo, raggiungerlo con precisione e prenotare la corsa in anticipo. Un vantaggio concreto, soprattutto per chi viaggia in orari complicati. Partenze all’alba, arrivi in tarda serata, coincidenze ravvicinate: in tutti questi casi, avere un’auto già pronta può rendere lo spostamento molto più semplice.

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L’arrivo nei due aeroporti parigini è anche un passo importante nella crescita europea di Free2move. La collocazione dei veicoli all’interno delle infrastrutture del Gruppo ADP è stata scelta per essere il più possibile vicina ai flussi dei passeggeri. A Parigi-Charles de Gaulle il servizio è disponibile nei parcheggi PAB, P3 e PR. A Parigi-Orly, invece, le auto si trovano nei parcheggi P3 e P4.

In questo modo, Free2move rafforza il collegamento tra il centro della capitale francese e i suoi principali terminal. L’obiettivo è chiaro: offrire una mobilità più continua, dal primo all’ultimo tratto del viaggio. Non solo spostamenti urbani, quindi, ma anche collegamenti aeroportuali più semplici e flessibili.

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Con questa espansione, Parigi si aggiunge alla rete di 14 aeroporti europei già serviti da Free2move. “L’arrivo di Free2move negli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly era una priorità assoluta per i nostri clienti”, ha dichiarato Lotfi Louez, co-CEO dell’azienda di Stellantis. Un passo che conferma la volontà del marchio di accompagnare i viaggiatori con un servizio moderno, pratico e sempre più orientato alla mobilità elettrica.