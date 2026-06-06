Grand Prix Bordino 2026: 70 auto storiche per l’evento di Alessandria dell’ASI Circuito Tricolore

Nella giornata di ieri, venerdì 5 giugno, è ufficialmente partito l’ormai celebre Grand Prix Bordino, evento per auto storiche che porta in auge l’antica tradizione motoristica di Alessandria. Nella città piemontese, per la circostanza, giungono collezionisti da varie parti del mondo.

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Tra gli oltre 70 equipaggi al via, quasi la metà sono arrivati dall’estero, col vivo desiderio di concedersi un tuffo in un’esperienza immersiva nel segno della Dolce Vita italiana.

Il meeting motoristico di cui ci stiamo occupando andrà avanti fino al 7 giugno. Quest’anno festeggia la 34esima edizione. Ad accrescere il suo fascino ci pensa l’inserimento nell’ASI Circuito Tricolore, del cui calendario è l’ottavo appuntamento.

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Organizzato dal locale Veteran Car Club “Pietro Bordino”, celebra la memoria del grande campione piemontese citato nella sigla, protagonista delle competizioni automobilistiche negli anni ’20. Quel “Diavolo Rosso”, che perse la vita sul Circuito di Alessandria nel 1928, è ora ricordato dal Grand Prix Bordino, con il suo carico di auto storiche, nell’ambito di un evento internazionale.

Foto Automotoclub Storico Italiano

A partire dalle 12 di ieri, in Piazza Libertà e via dei Martiri, si sono svolte le operazioni di accreditamento e le verifiche. Quando sul quadrante dell’orologio sono scoccate le 16, la prima vettura ha aperto ufficialmente la gara, con successivi passaggi in Piazzetta della Lega, corso Roma e piazza Garibaldi, per poi spingersi in direzione Marengo e Spinetta.

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Il road tour è proseguito verso Novi Ligure, in direzione Genova, per l’arrivo di tappa a La Spezia. Qui i protagonisti rimarranno per un paio di giorni, con le loro auto classiche. Prevista una visita al Museo della Marina e all’Arsenale. Poi una minicrociera alle Cinque Terre con gala finale a Portovenere.

A rendere ancora più scenografico e pregnante sul piano culturale il Grand Prix Bordino 2026 ci stanno pensando gli abiti degli equipaggi, intonati all’epoca del veicolo su cui viaggiano.

Può sembrare un dettaglio, ma è invece una celebrazione della qualità dell’evento, i cui organizzatori hanno cercato di curare al meglio ogni elemento della composizione. Il tutto per accrescere il valore della kermesse, capace di unire tradizione, promozione del territorio e attrattività turistica: gli stessi obiettivi di ASI Circuito Tricolore.

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Foto Automotoclub Storico Italiano

Fonte | Automotoclub Storico Italiano