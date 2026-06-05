Alfa Romeo, il sogno proibito della berlina sportiva rinasce in un concept dal cuore DTM

C’è un’idea che parte da lontano, da uno sketch realizzato nel 2002, e arriva fino a una visione moderna di ciò che Alfa Romeo potrebbe tornare a rappresentare: una berlina sportiva, muscolare, profondamente italiana e capace di parlare al cuore degli appassionati. Il progetto firmato da Ignazio Toscano nasce proprio da questa suggestione: immaginare cosa accadrebbe se lo spirito delle leggendarie Alfa Romeo 75 e 155 venisse reinterpretato oggi in chiave contemporanea.

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Un concept reinterpreta lo spirito di Alfa Romeo 75 e 155 con linee moderne, versione DTM da 610 CV e livrea racing Martini

Il punto di partenza è un disegno tracciato a mano su carta millimetrata, realizzato dopo uno stage al Centro Ricerche Fiat. In quelle linee essenziali erano già presenti alcuni elementi chiave: frontale aggressivo, carreggiate importanti, proporzioni compatte e una firma luminosa pensata per rendere l’auto immediatamente riconoscibile. “Un sogno che nasce nel 2002 e guarda al futuro”, si legge nel documento che racconta l’evoluzione del progetto.

Dallo sketch iniziale ai render digitali, il concept conserva un’impostazione da “vera Alfa”: cofano lungo, abitacolo arretrato, linea di cintura alta e una silhouette dinamica. I richiami alla 75 e alla 155 non sono semplici citazioni nostalgiche, ma diventano la base per costruire un linguaggio nuovo. Il frontale integra lo scudetto Alfa Romeo in una struttura geometrica forte e muscolosa, mentre i fari sdoppiati, con dettagli verticali verde fluorescente, accentuano lo sguardo sportivo.

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Il posteriore punta invece sulla presenza scenica: gruppi ottici orizzontali, fiancata avvolgente, zona centrale scura e un diffusore in fibra di carbonio con scarico centrale singolo. Una soluzione che richiama apertamente il mondo racing e rafforza il carattere della vettura.

Il progetto si sviluppa in due varianti. La berlina 4 porte cerca l’equilibrio tra eleganza, aggressività e praticità quotidiana. La coupé, invece, estremizza il concetto: tetto più basso, proporzioni più raccolte e una tensione visiva ancora più marcata. Due interpretazioni diverse dello stesso DNA, una più stradale e versatile, l’altra più emozionale e radicale.

Ma è nella configurazione da gara che il concept mostra la sua anima più intensa. La variante “Corsa” veste una livrea Martini Racing, con riferimenti ad Alfa Corse, Agip, Magneti Marelli e Pirelli. Il numero 15 su cofano e fiancate richiama idealmente le grandi stagioni delle berline da competizione degli anni Novanta.

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L’evoluzione più estrema prende il nome di Alfa Romeo DTM Concept. Qui il progetto diventa una vera arma da pista, con aerodinamica esasperata, alettone posteriore fisso, passaruota allargati, cerchi monodado e una livrea che unisce Alfa Red, Pearl White, Carbon Black e Italian Green. Sotto il profilo tecnico, il concept immagina un V6 Biturbo da 610 CV per 1.250 kg di peso.

Questo concept è insomma una dichiarazione d’amore verso Alfa Romeo. Un omaggio al passato, certo, ma soprattutto una proposta per il futuro: riportare al centro berline sportive di carattere, capaci di distinguersi in un mercato sempre più uniforme.