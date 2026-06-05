Peugeot Cycles riparte da Le Mans: il ritorno di un’icona francese su due ruote

Peugeot Cycles torna a far parlare di sé e sceglie un luogo carico di significato per annunciare il proprio rilancio: la 24 Ore di Le Mans. Dal 10 al 14 giugno 2026, il celebre appuntamento francese farà da cornice alla presentazione della nuova gamma di biciclette del marchio, fondato nel 1886 e da sempre legato alla storia industriale e sportiva di Peugeot.

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Peugeot Cycles torna con una nuova gamma di bici e e-bike presentata a Le Mans

Le Mans è un simbolo di resistenza, innovazione e passione meccanica. È uno di quei luoghi in cui la performance non si misura solo nella velocità, ma anche nella capacità di durare, evolversi e affrontare nuove sfide. Ed è proprio da qui che Peugeot Cycles vuole ripartire, riportando al centro un nome che per generazioni ha accompagnato la mobilità quotidiana di tante persone.

La nuova collezione sarà ampia e pensata per diversi modi di vivere la bicicletta. Ci saranno modelli a pedalata assistita e biciclette tradizionali, soluzioni per la strada, lo sterrato, la mountain bike, la città e i lunghi viaggi. Una gamma costruita intorno a tre elementi chiave: stile francese, piacere di guida e durata nel tempo. Valori che appartengono alla storia Peugeot e che oggi vengono reinterpretati alla luce di una mobilità sempre più sostenibile.

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“Con il ritorno di Peugeot Cycles, il team Rebirth fa rivivere una parte della nostra storia condivisa”, ha dichiarato Alain Favey, amministratore delegato del marchio Peugeot. Un ritorno che, secondo Favey, si inserisce in una tradizione lunga oltre due secoli, fatta di mobilità quotidiana ma anche di grandi avventure sportive. “Sono lieto che questa nuova gamma venga presentata alla 24 Ore di Le Mans, un luogo dove passione e prestazioni trovano la loro massima espressione”, ha aggiunto.

A occuparsi della progettazione e della produzione su licenza sarà il Gruppo Rebirth, azienda francese specializzata nella mobilità sostenibile. Il legame con la storia del marchio sarà molto concreto: Rebirth è infatti proprietaria dell’attività Re-Cycles France a Romilly-sur-Seine, l’ex stabilimento Peugeot. Proprio qui verrà supervisionata la produzione in serie, il cui avvio è previsto per ottobre 2026.

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Le vendite partiranno tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con tempi diversi a seconda dei modelli. La distribuzione passerà attraverso le reti Velo & Oxygen e Ovelo del Gruppo Rebirth, che accompagneranno il ritorno commerciale di Peugeot Cycles sul mercato.

Il progetto coinvolge anche Michelin, scelta da Peugeot e Rebirth per equipaggiare la nuova gamma. Una collaborazione che rafforza il carattere francese dell’operazione e mette insieme due nomi storici dell’industria, uniti dall’attenzione per qualità, innovazione e affidabilità.

Per Vincent Ancelin, direttore del marchio Peugeot, il ritorno di Peugeot Cycles ha anche un forte valore emotivo. “Chi non ha mai guidato una bicicletta Peugeot?”, ha osservato, richiamando un ricordo condiviso da molte generazioni. Secondo Ancelin, Le Mans è il luogo ideale per ricordare che sport, innovazione e competizione fanno parte del DNA del marchio da sempre.

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Anche Grégory Trebaol, amministratore delegato di Rebirth Group, ha sottolineato l’importanza del progetto, definendosi orgoglioso di riportare la produzione di Peugeot Cycles nello storico stabilimento di Romilly-sur-Seine.