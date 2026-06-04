Supercar e hypercar provenienti dal Nord Europa in Sicilia | Foto esclusive

La Sicilia è una terra di passione motoristica, in gran parte per merito della Targa Florio. Non stupisce, quindi, che l’isola sia, talvolta, meta di pellegrinaggio di gruppi organizzati, con supercar e hypercar da mille e una notte.

Advertisement

Rientrano nel filone quelle portate in questi giorni nella splendida regione italiana da Canossa Events, in collaborazione con Formula Automobile, concessionaria del “cavallino rampante” ed unica officina autorizzata Ferrari e Maserati in Danimarca. Questa realtà si occupa della manutenzione di auto di tutte le età, dalle nuovissime alle più datate, non solo dei 2 marchi emiliani.

Da quel Paese nordico sono giunti quasi tutti gli equipaggi della manifestazione di cui ci stiamo occupando, battezzata Sicily Grand Tour by Formula 2026. Parliamo di un raduno esclusivo di supercar e hypercar a marchio Ferrari e Pagani, che sta unendo le strade costiere e l’entroterra siciliano, per un viaggio mozzafiato nello splendore dell’isola.

Advertisement

I partecipanti stanno guidando le proprie vetture su percorsi iconici, godendosi panorami mozzafiato e il sound dei motori. Oggi la tappa finale di questa esperienza riservata e molto esclusiva, che ha preso le mosse il 1° giugno.

Ferrari SF90XX Spider e 488 Pista Piloti

Sono certo che le emozioni vissute resteranno a lungo nel cuore e nei ricordi dei protagonisti ed anche degli appassionati che hanno avuto la fortuna di incrociare per strada l’intrigante corteo di auto sportive, catalizzante per gli occhi e per il cuore.

Possiamo parlare di una sinfonia di bellezza e cilindri in Sicilia. Qui il rombo dei motori delle supercar e hypercar presenti si è espresso in perfetta armonia. Il tutto nell’abbraccio di paesaggi mozzafiato, strade sinuose e panoramiche, arte, cultura, architetture d’eccellenza, gastronomia gourmet e bel clima.

Advertisement

La più grande isola del Mediterraneo non ha tradito le aspettative, molto alte, dei partecipanti, che sono stati deliziati dal suo splendore. Alla nobile Taormina è toccato il meritato ruolo di quartier generale della manifestazione. Qui i protagonisti dell’evento hanno potuto vivere soggiorni da mille e una notte in una celebre struttura ricettiva, nota in ogni angolo del mondo per la sua classe e per il suo lusso.

Anche Catania, le strade etnee, quelle dei Peloritani e dei Nebrodi e le località della costa orientale del nord dell’isola hanno goduto della magia del prezioso corteo di supercar e hypercar impegnate nel Sicily Grand Tour by Formula 2026. Fantastiche le auto.

Advertisement

Tra le Ferrari, varie Daytona SP3, ma anche LaFerrari, F40, F50, SF90XX Spider, 12Cilindri Spider, Amalfi, 365 GTB/4 Daytona Competizione. Niente male, vero? Insieme a loro diverse Pagani Utopia, roadster e coupé, ed anche una Huayra Codalunga Speedster. Che dire? Uno spettacolo unico, molto suggestivo. A voi alcune foto.

Pagani Utopia Roadster Ferrari Daytona SP3 Pagani Utopia Ferrari Daytona SP3 Ferrari Daytona SP3 Ferrari Daytona SP3 Ferrari LaFerrari Ferrari F40 Ferrari F40 Ferrari SF90XX Spider e 488 Pista Piloti Pagani Utopia e Ferrari Daytona SP3 Ferrari Daytona SP3 Ferrari F40 Pagani Utopia Coupé

Fonte | Formula Automobile