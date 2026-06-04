Stellantis fa il pieno in Messico: maggio da record e Ram guida la corsa

Stellantis Mexico chiude maggio con un risultato particolarmente significativo. Il gruppo ha venduto 8.357 veicoli, raggiungendo il miglior dato di sempre per questo mese sul mercato messicano. La crescita è del 15% rispetto a maggio 2025 e conferma una fase positiva che va avanti ormai da otto mesi consecutivi.

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Stellantis chiude maggio in Messico con vendite record e un +15% annuo. Ram traina la crescita, mentre Jeep, Dodge e altri marchi brillano.

Il dato fotografa un momento favorevole per Stellantis nel Paese, sostenuto da una gamma molto ampia e da marchi capaci di parlare a clienti diversi. Dalle vetture più compatte ai SUV, passando per pick-up e veicoli commerciali, il gruppo sembra aver trovato un buon equilibrio tra versatilità, concretezza e risposta alle esigenze quotidiane del mercato messicano.

Il contributo più forte è arrivato da Ram, che a maggio ha totalizzato 3.948 unità vendute. Anche per il marchio si tratta del miglior risultato di sempre in questo mese, con una crescita del 22% rispetto allo scorso anno. A spingere le vendite sono stati soprattutto Ram 1200 e Ram 700, entrambe protagoniste di un maggio record: la prima ha raggiunto 1.868 unità, mentre la seconda è arrivata a 1.710. Numeri che confermano l’interesse dei clienti per veicoli pratici, robusti e adatti tanto al lavoro quanto all’utilizzo di tutti i giorni.

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Anche Jeep ha dato un contributo importante, chiudendo il mese con 1.353 unità vendute e una crescita dell’11% rispetto a maggio 2025. Il modello più richiesto è stata Jeep Compass, con 372 unità e un incremento del 69%. Un risultato che conferma la centralità del SUV nella gamma del marchio e la sua capacità di restare competitivo in un segmento molto affollato.

Sempre a proposito di Stellantis, da segnalare anche l’ottima performance di Dodge, che ha raggiunto 1.268 unità vendute, pari a un aumento dell’84%. La protagonista del mese è stata la Dodge Attitude, con 1.246 unità, a conferma dell’apprezzamento per una vettura semplice, razionale e vicina alle necessità della mobilità quotidiana.

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Nel quadro positivo rientrano anche gli altri marchi del gruppo Stellantis. Alfa Romeo ha registrato il suo miglior maggio di sempre in Messico con 50 unità vendute, trainata dalla Junior, scelta da 45 clienti. FIAT ha trovato nel Pulse il suo modello più venduto, con 150 unità, mentre Peugeot Partner ha ottenuto il miglior risultato a maggio dal 2021, con 447 unità.

“Abbiamo consolidato il nostro trend positivo per l’ottavo mese consecutivo”, ha dichiarato Jesús Rodríguez, vicepresidente commerciale di Stellantis Mexico, sottolineando il ruolo dei diversi marchi e una strategia sempre più orientata al cliente.