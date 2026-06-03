Stellantis domina in Sud America: Fiat trascina il gruppo, Jeep e Citroën accelerano

Stellantis continua a viaggiare forte in Sud America. Nei primi cinque mesi del 2026 il gruppo ha confermato la leadership nella regione, spinto soprattutto dai risultati ottenuti in Brasile e Argentina. Da gennaio a maggio sono stati immatricolati circa 400.000 veicoli, mentre nel solo mese di maggio le vendite hanno raggiunto quota 90.000 unità. Numeri importanti, che raccontano una presenza ormai molto radicata nei mercati sudamericani.

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Stellantis guida ancora il mercato sudamericano grazie ai risultati di Fiat, Jeep e Citroën in Brasile e Argentina, con vendite in forte crescita.

Il Brasile resta il centro di gravità della strategia Stellantis. Qui il gruppo ha superato le 305.000 immatricolazioni dall’inizio dell’anno, con circa 70.000 veicoli venduti solo a maggio. È un risultato che conferma la forza dei suoi marchi in un Paese dove l’auto è ancora un settore decisivo per economia, occupazione e mobilità quotidiana.

A guidare la corsa è soprattutto Fiat, che in Brasile continua a essere un punto di riferimento assoluto. Nei primi cinque mesi dell’anno il marchio ha immatricolato 221.883 veicoli, superando il 20% di quota di mercato. La protagonista resta la Strada, ancora una volta il veicolo più venduto nel Paese, con 68.736 unità. Il suo vantaggio sul secondo classificato è enorme e conferma quanto il piccolo pick-up sia entrato nella vita di aziende, professionisti e famiglie brasiliane.

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Fiat si fa notare anche con Toro, leader a maggio tra i pick-up di segmento C con oltre 4.000 unità vendute. L’arrivo della gamma Toro 2027 porta inoltre una novità significativa: è il primo pick-up mild hybrid prodotto in Brasile con tecnologia MHEV a 48V di Stellantis. Un passo che mostra come l’elettrificazione stia iniziando a entrare anche nei veicoli più popolari e utilizzati.

Jeep mantiene invece una posizione forte nel mondo dei SUV. A maggio il marchio ha venduto 10.393 unità in Brasile, crescendo di circa il 22% rispetto ad aprile. La Compass continua a essere il modello simbolo: oltre 4.500 immatricolazioni nel mese e leadership confermata tra i SUV medi. In un segmento sempre più affollato, resta una delle scelte preferite dai clienti brasiliani.

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Anche Citroën mostra segnali molto positivi. A maggio il marchio è cresciuto del 44% rispetto allo stesso mese del 2025 e di circa il 70% rispetto ad aprile. La C3 continua a rafforzarsi tra le compatte, mentre Basalt ha registrato una vera impennata, con 2.744 unità vendute e una crescita di circa il 200% sul mese precedente.

Buone notizie arrivano anche da Leapmotor, partner elettrico di Stellantis, che in Brasile ha ottenuto il miglior risultato mensile dall’inizio delle attività, con quasi 900 veicoli venduti a maggio. Peugeot, dal canto suo, cresce soprattutto nei veicoli commerciali leggeri, con Expert, Boxer e Partner Rapid in forte aumento.

Il quadro complessivo è chiaro: Stellantis non domina il Sud America con un solo marchio o un solo modello, ma con una gamma ampia, capace di coprire pick-up, SUV, compatte, veicoli commerciali ed elettrici. Una strategia che oggi le permette di restare davanti a tutti e di guardare al resto del 2026 con grande fiducia.