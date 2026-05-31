La svolta ibrida di Stellantis: un nuovo full hybrid europeo per sfidare Toyota e Volkswagen

Stellantis guarda con sempre maggiore attenzione al full hybrid e prepara una nuova mossa per il mercato europeo. Il gruppo franco-italo-americano starebbe infatti sviluppando un nuovo motore ibrido completo destinato ai modelli medio-piccoli, con l’obiettivo di rafforzare la propria offerta in un segmento sempre più strategico.

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Stellantis sviluppa un nuovo full hybrid europeo per modelli compatti, puntando su consumi bassi e sfidando Toyota e Volkswagen nel mercato auto

La conferma è arrivata da Cappellano, responsabile di Stellantis per l’Europa, che ha anticipato l’arrivo di un propulsore full hybrid inedito, senza però entrare troppo nei dettagli tecnici. Un elemento, però, è già chiaro: non si tratterà del motore HEV 1.6 già disponibile negli Stati Uniti, montato sulla nuova Jeep Cherokee presentata nell’estate del 2025. Il progetto europeo sarà diverso e, soprattutto, nascerà interamente dentro Stellantis.

Cappellano lo ha spiegato in modo netto: sarà un motore “fatto da Stellantis, sviluppato internamente da noi e non realizzato in collaborazione con dei partner”. Una precisazione importante, perché conferma la volontà del gruppo di costruire una tecnologia propria, senza affidarsi a collaborazioni esterne.

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Al momento non si conosce ancora la cilindrata del nuovo motore. Considerando che sarà destinato a vetture di segmento B e C, si può immaginare una soluzione compatta, forse un 1.2 o magari un 1.5, sulla scia di quanto già visto con altri costruttori. La direzione, però, sembra chiara: Stellantis vuole avere un vero full hybrid per l’Europa, pensato per auto di grande diffusione e non soltanto per modelli di fascia più alta.

La notizia è particolarmente interessante perché arriva in un momento in cui il full hybrid sta tornando al centro dell’attenzione. Per anni Toyota ha dominato questo settore, grazie a motori molto efficienti montati su modelli come Yaris, Yaris Cross e Aygo X. Auto capaci di consumare pochissimo soprattutto in città, dove il sistema ibrido completo riesce a sfruttare al meglio la parte elettrica.

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Ora, però, la concorrenza si sta muovendo. Anche Volkswagen ha annunciato il suo primo full hybrid, destinato a debuttare sulla nuova T-Roc e sull’ultima Golf. Stellantis, quindi, non può permettersi di restare indietro, soprattutto in Europa, dove le normative sulle emissioni diventano sempre più stringenti e dove molti clienti cercano un’alternativa concreta tra benzina tradizionale ed elettrico puro.

Stellantis

Il full hybrid può rappresentare una risposta molto efficace. È una tecnologia adatta alla città, ai percorsi quotidiani e agli spostamenti brevi, ma può cavarsela bene anche fuori dai centri urbani. Consente consumi contenuti, emissioni ridotte e non richiede la ricarica alla spina, un vantaggio importante per chi non ha un box, una colonnina vicina o semplicemente non si sente ancora pronto per passare all’elettrico.

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Resta da capire su quali modelli arriverà il nuovo motore. Le possibilità sono molte, vista l’ampia gamma Stellantis nei segmenti B e C. Tra le candidate potrebbero esserci la nuova Lancia Gamma, Jeep Compass, Alfa Romeo Tonale, Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior e altri modelli compatti del gruppo.