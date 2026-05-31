Peugeot prepara il colpo grosso: quattro nuovi modelli in arrivo e una 208 pronta a cambiare tutto

Peugeot si prepara a voltare pagina. E stavolta non si tratta del solito restyling di metà carriera o di qualche aggiornamento tecnico per tenere freschi i modelli già in vendita. Quello che il marchio francese ha davanti sembra essere un cambiamento molto più profondo, destinato a coinvolgere alcune delle sue auto più importanti e conosciute. Nei prossimi tre anni, infatti, dovrebbero arrivare le nuove generazioni di 208, 2008, 3008 e 5008. Quattro modelli centrali per Peugeot, quattro nomi che in Europa pesano parecchio e che raccontano bene l’evoluzione recente del Leone.

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Peugeot rinnova 208, 2008, 3008 e 5008: la nuova 208 potrebbe essere soltanto elettrica

La protagonista più attesa è senza dubbio la nuova Peugeot 208. Non potrebbe essere diversamente: oggi è una delle auto più vendute in Europa e continua a rappresentare uno dei modelli simbolo del marchio. Per tanti automobilisti è la Peugeot più immediata e familiare: compatta, moderna, facile da usare tutti i giorni e abbastanza versatile da non limitarsi alla sola città.

Secondo quanto anticipato da L’Auto Journal, la nuova generazione potrebbe essere presentata già entro la fine del 2026, per poi arrivare nelle concessionarie nel corso del 2027. La vera novità, però, sarebbe sotto la carrozzeria. La futura 208 potrebbe infatti nascere esclusivamente elettrica, dicendo addio alle versioni benzina e anche alle mild hybrid.

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Una scelta del genere avrebbe un peso importante. Il mercato europeo dell’elettrico, infatti, non procede ovunque allo stesso ritmo. C’è chi è già pronto al passaggio, ma c’è anche chi continua a guardare con cautela a prezzi, autonomia reale, tempi di ricarica e diffusione delle colonnine. Peugeot, però, sembra intenzionata a muoversi in anticipo, puntando su una 208 pensata fin dall’inizio per essere a zero emissioni.

La gamma dovrebbe partire da una versione con batterie LFP, circa 350 km di autonomia e un prezzo vicino ai 25.000 euro. Per chi cerca più percorrenza, invece, potrebbe esserci una variante con batterie NMC da 60 kWh, capace di arrivare fino a 500 km con una sola ricarica. Se questi numeri venissero confermati, la nuova 208 avrebbe tutte le carte in regola per diventare una delle elettriche compatte più interessanti del mercato.

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Il cambiamento, però, non riguarderà solo motori e batterie. Le ricostruzioni grafiche firmate da L’Auto Journal mostrano una Peugeot pronta a rivedere anche il proprio stile. Il frontale sembra ispirarsi al passato, con linee più semplici, proporzioni più pulite e un’impostazione meno aggressiva rispetto ad alcuni modelli recenti. Una sorta di ritorno alle origini, ma reinterpretato con un linguaggio moderno.

Dopo la 208 sarà il turno della nuova Peugeot 2008, attesa nel 2028. Il SUV compatto dovrebbe condividere molto con la futura 208, a partire dalla piattaforma STLA One di Stellantis. Resta però da capire se anche la 2008 diventerà solo elettrica o se continuerà a proporre più alimentazioni. Una decisione definitiva, con ogni probabilità, arriverà più avanti, quando sarà più chiaro come si muoverà il mercato.

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Poi toccherà a 3008 e 5008, i SUV più importanti della casa francese. Il loro stile dovrebbe prendere ispirazione dai concept Peugeot presentati al Salone di Pechino, mentre sul piano tecnico si parla di batterie fino a 97 kWh e autonomie vicine ai 700 km. Accanto alle versioni elettriche potrebbero arrivare anche plug-in hybrid da 195 o 225 CV e, forse, nuove motorizzazioni full hybrid. Peugeot, insomma, si prepara a una fase decisiva: più elettrica, più ambiziosa e pronta a cambiare volto senza dimenticare la propria storia.