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ASI e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco insieme per valorizzare il motorismo storico italiano

L’ASI ha firmato un protocollo d’intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per valorizzare il patrimonio storico di auto e moto legate al soccorso in Italia. L’accordo prevede eventi, studi e ricerche comuni, rafforzando la missione culturale e divulgativa dell’Automotoclub Storico Italiano.

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ASI e Vigili del Fuoco
Veicolo Vigili del Fuoco ASI

Promuovere la memoria storica, culturale e sociale del motorismo è un dovere che l’ASI sente in modo profondo, anche con finalità educative e divulgative. In questo solco si inseriscono molte iniziative portate avanti dal noto sodalizio guidato da Alberto Scuro.

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Il tassello più recente è il protocollo d’intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto nelle scorse ore presso il Centro Operativo Nazionale dei “caschi rossi”. L’obiettivo è quello di valorizzare insieme il patrimonio a 4 ruote ed anche quello a 2 ruote, per onorarne l’importanza, nel segno della mission di ASI.

Con l’accordo appena siglato prende avvio una collaborazione tesa a sviluppare iniziative comuni, focalizzate soprattutto sugli aspetti culturali, tecnici e sociali che hanno accompagnato l’evoluzione dei mezzi e delle attività di soccorso nel nostro Paese.

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ASI e Vigili del Fuoco
Firmato protocollo di intesa fra ASI e Vigili del Fuoco

ASI e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito dell’intesa, si impegnano a unire gli sforzi nell’organizzazione di eventi, studi e ricerche, nonché a fornire reciproco supporto per il perseguimento di obiettivi di interesse collettivo.

Per celebrare meglio l’intesa e aggiungere un tocco di emozioni ai passaggi burocratici e narrativi, è stata allestita una mostra di veicoli storici nel piazzale antistante la sede del Ministero dell’Interno.

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Qui i presenti hanno potuto ammirare da vicino alcuni mezzi dei VVF, che hanno operato con successo nella storia del soccorso tecnico urgente in Italia. È stato il modo migliore per suggellare il protocollo di intesa tra i due enti.

La firma sul documento è stata apposta da Eros Mannino, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e da Alberto Scuro, Presidente dell’ASI, in presenza del Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e del Capo Dipartimento Attilio Visconti.

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Con l’iniziativa di cui vi abbiamo raccontato, l’Automotoclub Storico Italiano rafforza l’impegno istituzionale nella difesa e promozione della memoria motoristica del Belpaese e dei valori portati in dote dai mezzi storici dei Vigili del Fuoco, ognuno dei quali è testimone di imprese al servizio della collettività.

ASI e Vigili del Fuoco
Veicolo Vigili del Fuoco ASI
ASI e Vigili del Fuoco
Veicolo Vigili del Fuoco ASI
ASI e Vigili del Fuoco
Moto Vigili del Fuoco ASI
ASI e Vigili del Fuoco
Firmato protocollo di intesa fra ASI e Vigili del Fuoco

Fonte | Automotoclub Storico Italiano

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