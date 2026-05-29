Chrysler Pacifica 2027, produzione al via: il mito del minivan si rinnova a Windsor

Stellantis rimette Windsor al centro della storia Chrysler. Nello stabilimento canadese è partita infatti la produzione della Chrysler Pacifica 2027, il minivan rinnovato con cui il gruppo punta a rafforzare la propria presenza in un segmento meno appariscente dei SUV, ma ancora strategico in Nord America.

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Stellantis ha celebrato oggi l’inizio della produzione della rinnovata Chrysler Pacifica 2027 a Windsor

La scelta non è casuale. Windsor è uno dei luoghi simbolo della tradizione Chrysler: proprio da qui, 43 anni fa, uscì il primo “magic wagon”, il modello che diede origine al concetto moderno di minivan. Un’auto pensata per le famiglie, per i lunghi viaggi, per la praticità quotidiana. Oggi, in un mercato profondamente cambiato, Pacifica prova a confermare quella stessa vocazione, aggiornandola con più tecnologia, nuovi contenuti e un’immagine più attuale.

L’avvio della produzione di Chrysler Pacifica 2027 è stato celebrato all’interno dello stabilimento con dipendenti, dirigenti Stellantis e rappresentanti di Unifor. Al di là della cerimonia, il messaggio è soprattutto industriale: il sito canadese resta centrale nella strategia del gruppo per i minivan, in una fase in cui il settore automobilistico nordamericano deve fare i conti con tensioni commerciali, costi produttivi e incertezze economiche.

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La nuova Chrysler Pacifica 2027 introduce un design esterno più marcato, interni aggiornati, una dotazione tecnologica ampliata e ulteriori sistemi di sicurezza disponibili. Il modello continua a puntare sui suoi punti di forza storici: spazio, comfort e versatilità. Tra le soluzioni più distintive resta il sistema Stow ’n Go, con sedili e vani portaoggetti di serie sia nella seconda sia nella terza fila, una caratteristica ancora rara nel segmento.

Il ruolo della Pacifica resta rilevante soprattutto in Canada e negli Stati Uniti, dove il minivan continua ad avere un pubblico fedele, nonostante la pressione commerciale di SUV e crossover. Chrysler punta proprio su questa identità: meno immagine da status symbol, più sostanza per chi cerca un’auto familiare capace di adattarsi alle esigenze di tutti i giorni.

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Sul mercato canadese, Stellantis interviene anche sui prezzi. Alcune versioni Limited e Pinnacle 2027 beneficeranno di riduzioni fino a 7.200 dollari. La Pacifica Select AWD 2027 viene proposta con un prezzo di listino di 57.995 dollari, diventando la monovolume a sette posti con trazione integrale più accessibile del Paese. Resta inoltre in gamma la Chrysler Grand Caravan, modello esclusivo per il Canada, con un prezzo inferiore ai 50.000 dollari.

Le nuove Chrysler Pacifica e Chrysler Grand Caravan 2027 arriveranno nelle concessionarie nel corso dell’estate. Per Stellantis, il rilancio passa da un modello storico, ma anche da una domanda ancora attuale: quanto spazio resta, oggi, per il minivan nell’era dei SUV?