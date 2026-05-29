Opel Astra cambia passo: più autonomia, più scelta e una gamma elettrificata pronta a sorprendere

Opel aggiorna Opel Astra e punta su una formula molto chiara: offrire più autonomia, più efficienza e più possibilità di scelta. La compatta tedesca si rinnova infatti con una gamma pensata per accompagnare clienti diversi, senza obbligarli a compiere tutti lo stesso passo. C’è la versione completamente elettrica, c’è l’ibrida plug-in per chi vuole viaggiare spesso a zero emissioni, c’è l’ibrida senza ricarica alla spina e resta anche il diesel, ancora utile per chi percorre molti chilometri.

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Opel Astra si aggiorna con più autonomia elettrica, ibrido plug-in fino a 84 km e una gamma completa per ogni esigenza di guida

La novità più rilevante riguarda Opel Astra Electric. Grazie alla batteria da 58 kWh, di cui 55 kWh utilizzabili, e a nuove ottimizzazioni aerodinamiche, l’autonomia arriva ora fino a 454 chilometri secondo il ciclo WLTP. Circa 35 chilometri in più rispetto a prima. Un miglioramento che può sembrare solo numerico, ma che nella vita quotidiana significa maggiore tranquillità, meno soste programmate e una gestione più semplice degli spostamenti.

Le prestazioni restano in linea con il carattere della vettura. Il motore elettrico da 156 CV permette alla cinque porte di scattare da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi, mentre Opel Astra Sports Tourer impiega 9,5 secondi. La velocità massima è limitata a 170 km/h. A rendere la guida pronta e fluida contribuisce la coppia di 270 Nm, disponibile subito, come accade sulle elettriche.

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Migliora anche il recupero dell’energia. La frenata rigenerativa è regolabile su tre livelli tramite le palette al volante, così il conducente può scegliere quanto rallentamento ottenere quando solleva il piede dall’acceleratore. Per la ricarica, invece, una colonnina rapida DC da 100 kW consente di passare dal 20 all’80% in circa 32 minuti. A bordo c’è anche il caricatore trifase da 11 kW per la ricarica domestica o in corrente alternata.

La gamma elettrificata si allarga anche con Opel Astra Plug-in Hybrid, che ora può percorrere fino a 84 chilometri in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP e fino a 101 chilometri in città. La potenza complessiva raggiunge 196 CV, con 360 Nm di coppia.

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Per chi cerca una soluzione più semplice, Opel Astra Hybrid offre 145 CV e non richiede ricarica esterna. Infine, il diesel 1.5 da 130 CV completa l’offerta. Opel sceglie così un approccio pragmatico: rendere Astra più moderna, ma soprattutto più vicina alle esigenze reali degli automobilisti.