Nuova Jeep Renegade: il SUV tornerà più moderno, pratico e globale

Jeep Renegade in Europa è uscita di produzione lo scorso anno ma la sua storia è tutt’altro che conclusa. Dietro le quinte, il marchio sta infatti lavorando a una nuova generazione pensata per riportare Jeep nel cuore del segmento dei SUV compatti.

Advertisement

Nuova Jeep Renegade: l’obiettivo sarà quello di creare un modello globale, ma più vicino ai gusti del pubblico nordamericano

Il progetto avrebbe un obiettivo chiaro: creare un modello globale, ma più vicino ai gusti del pubblico nordamericano. Come sappiamo infatti Stellantis punterà forte sul Nord America per rilanciare le sue ambizioni. La nuova Jeep Renegade quindi avrà un ruolo importante in questa riscossa del gruppo guidato da Antonio Filosa. Non si tratterà dunque di una semplice evoluzione, ma un vero riavvio strategico per la parte più accessibile della gamma Jeep.

Le dimensioni dovrebbero restare compatte, con una lunghezza intorno ai 4,23 metri. Una misura studiata per collocarsi tra la più piccola Avenger e la più grande Compass, offrendo maneggevolezza urbana senza sacrificare la praticità richiesta da famiglie, pendolari e amanti dei weekend fuori porta.

Advertisement

Anche il design cambierà passo. la nuova Jeep Renegade dovrebbe ispirarsi ad Avenger, Compass e Recon, combinando frontale moderno, proporzioni più squadrate e dettagli robusti tipici del marchio. L’obiettivo sarà renderlo immediatamente riconoscibile come Jeep, ma più coerente con la nuova identità stilistica del brand.

Dentro, spazio a schermi più grandi e tecnologia aggiornata, senza rinunciare ai comandi fisici che molti automobilisti continuano a preferire. Materiali resistenti, layout funzionale e una posizione di guida rialzata dovrebbero rafforzare l’immagine pratica e avventurosa del modello.

Advertisement

La vera svolta, però, riguarda i motori. Jeep non punterebbe su una sola soluzione, ma su una strategia flessibile: benzina turbo, ibrido e versione completamente elettrica. Una scelta pragmatica, soprattutto in Nord America, dove la transizione elettrica procede a velocità diverse a seconda delle aree e delle esigenze dei clienti.

Con il mercato delle auto accessibili sempre più ridotto, la nuova Jeep Renegadem di cui qua vi mostriamo un render fatto dal sito Mopar Insiders, potrebbe diventare una pedina fondamentale. Posizionato sotto la Compass, avrebbe il compito di riportare nuovi clienti nel mondo Jeep con una formula semplice: prezzo ragionevole, dimensioni compatte, capacità reali e spirito d’avventura.

Advertisement

Il debutto ufficiale non è ancora stato annunciato, ma la direzione sembra ormai tracciata: la nuova Jeep Renegade potrebbe tornare più matura, più flessibile e più importante che mai.