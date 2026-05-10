Ferrari F430 Spider: in vendita quella appartenuta a un divo del rock

La Ferrari F430 Spider non è una delle auto più esclusive del “cavallino rampante“, ma ha un fascino stellare, che inebria i sensi di tutti. Nelle aste internazionali è una presenza abbastanza ricorrente, quindi non fa troppa notizia, ma in alcuni casi la vendita di una di queste vetture guadagna le luci dei riflettori. Come nel caso dell’esemplare protagonista del nostro articolo, che vanta alcune caratteristiche di rilievo nella prospettiva collezionistica.

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Si tratta di uno degli ultimi dieci della specie prodotti ed ha avuto fra i proprietari un divo internazionale della musica: Tony Iommi, chitarrista e compositore britannico, fondatore e leader dei Black Sabbath. In linea con i gusti che è lecito aspettarsi da un artista dell’heavy metal, la sportiva di Maranello è stata vestita in tinta black (Nero Daytona) che, in questo caso, si abbina ad interni color sabbia e cerchi bronzati.

L’auto dispone di freni in carboceramica, di sensori di parcheggio anteriori e posteriori, di tracciatore NavTrak e di ampie distese opzionali di fibra di carbonio. Da un po’ di tempo questa Ferrari F430 Spider appartiene a un appassionato che per anni è stato un membro di spicco del Ferrari Owners’ Club UK. Ora torna sul mercato, per fare la gioia di un altro appassionato.

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La vendita prenderà forma nella giornata di sabato 16 maggio, in occasione del Supercar Fest 2026, al Sywell Aerodrome, nel Regno Unito. A gestire l’asta ci penseranno gli specialisti di Iconic Auctioneers. Le stime della vigilia danzano in un range da 60 mila a 70 mila sterline, quindi sono in linea con gli standard del modello, ma qui a fare la differenza potrebbe essere l’appartenenza all’ultima infornata produttiva e la connessione con un divo delle sette note.

Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers

Resta il limite della guida a destra, che rende meno appetibile l’auto per i clienti di paesi con una impostazione diversa, nettamente prevalenti in termini di bacino commerciale. La percorrenza accumulata dalla supercar emiliana si fissa a quota 37.979 miglia, confermando un uso abbastanza costante.

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Rispetto alla 360 Spider, di cui prese il posto, la Ferrari F430 Spider è ben diversa. Non si tratta, infatti, di un semplice restyling, ma di una rivisitazione più profonda, in termini ingegneristici. La rigidità del telaio fu notevolmente migliorata, soprattutto nella versione scoperta, rendendo più integro il suo comportamento, qui abbastanza vicino a quello della sorella coupé.

Notevole il balzo in avanti compiuto sul piano energetico, rispetto ai 400 cavalli erogati dal V8 da 3.6 litri dell’antesignana. Qui la spinta fa capo su un nuovo otto cilindri da 4.3 litri, in grado di sviluppare una potenza massima di 490 cavalli, scaricati al suolo con maggiore efficacia rispetto a prima. Più rapidi e fluidi i passaggi di marcia garantiti dal cambio elettroattuato di nuova generazione, che accompagna le danze del modello.

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La Ferrari F430 Spider dispone di tecnologie provenienti dalla Formula 1, come il differenziale elettronico (E-Diff) e il Manettino al volante, che permette di gestire il mezzo con vari stadi di interazioni elettroniche e di set-up. Così si ha una gestione immediata ed efficace delle dinamiche del veicolo, grazie a regolazioni capaci di aderire ai bisogni contingenti di chi sta al possto guida.

I tecnici del “cavallino rampante” cercarono anche di ridurre i costi di gestione, passando alla distribuzione a catena, che tagliava le impegnative spese da sostenere per la manutenzione della cinghia della precedente 360. Rispetto a questa, il look è più aggressivo, ma non perde un filo dell’eleganza propria della progenitrice. A voler cercare il pelo nell’uovo, sembra solo un po’ più stretta dietro, anche senza esserlo, per le diverse alchimie estetiche, ma è un capolavoro su tutti i fronti, come l’altra.

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La Ferrari F430 Spider proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti al Supercar Fest 2026 fu consegnata nuova alla fine del 2009, a cura della concessionaria del marchio di Lancaster. Come già scritto, questa sportiva appartenne in passato a Tony Iommi, leggenda mondiale del rock. Il suo nome si lega al celebre gruppo dei Black Sabbath. L’auto si presenta in condizioni eccezionali. È corredata dal libretto di manutenzione originale, dal manuale di servizio completamente timbrato e dalle chiavi di scorta.

Come recita la scheda di vendita, gli interventi di manutenzione sono stati, effettuati prevalentemente presso concessionarie ufficiali Ferrari e, più recentemente, presso officine specializzate di comprovata reputazione. L’esemplare in catalogo è quello con telaio ZFFEZ59C000164409. Ancora oggi il suo stile, firmato Pininfarina, cattura il cuore. Se l’estetica della F430 Spider non presta il fianco alla benché minima critica, lo stesso si può dire per i contenuti tecnologici e prestazionali, spinti a un livello ancora più in alto, con le soluzioni migliori del suo tempo.

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Molto raffinata l’aerodinamica del veicolo, curata in modo certosino, per ottenere un alto indice di deportanza, senza sporcare i tratti della carrozzeria. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia, con note musicali seducenti, un motore V8 aspirato da 4.3 litri, in grado di sviluppare 490 cavalli di potenza a 8.500 giri al minuto, con un picco di coppia di 465 Nm a 5.250 giri al minuto.

Le performance erano di riferimento nel suo periodo storico, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4.1 secondi e velocità massima di 310 km/h. Sono cifre esaltanti, ma ancor più coinvolgente è il comportamento dinamico di questa sportiva del “cavallino rampante”, che stupisce e seduce anche col metro dei nostri giorni. Il fatto che l’esperienza regalata dalla Ferrari F430 Spider sia di taglio analogico aggiunge valore ulteriore al prodotto.

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Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers

Fonte | Iconic Auctioneers