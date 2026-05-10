Nuova Alfa Romeo Stelvio, linee mozzafiato e anima sportiva nella nuova ipotesi digitale

In attesa di nuove notizie che potrebbero arrivare entro fine mese, la nuova Alfa Romeo Stelvio torna al centro della scena, almeno sul piano dell’immaginazione. Nelle scorse ore, infatti, è apparso sui social un render firmato dal creatore digitale Tommaso Ciampi, che propone una possibile interpretazione della futura generazione del SUV del Biscione. Un progetto non ufficiale, dunque, ma capace di catturare immediatamente l’attenzione per proporzioni, aggressività e cura dei dettagli.

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In attesa di novità importanti, un render riporta l’attenzione sulla nuova Alfa Romeo Stelvio

Le immagini mostrano una nuova Alfa Romeo Stelvio profondamente evoluta, più muscolosa e sportiva rispetto al modello attuale. Il frontale è dominato dal classico scudetto Alfa Romeo, qui reinterpretato in chiave moderna e incastonato in un muso basso e affilato. I gruppi ottici sottilissimi, dal taglio quasi futuristico, contribuiscono a rendere lo sguardo dell’auto deciso e penetrante. Ampie prese d’aria e superfici scolpite rafforzano l’impressione di un SUV ad alte prestazioni, più vicino al mondo delle coupé sportive che a quello dei tradizionali sport utility.

Di profilo, il render evidenzia una carrozzeria filante, con tetto discendente, maniglie a filo e passaruota generosi. I grandi cerchi in lega a cinque fori richiamano la tradizione Alfa Romeo, mentre le pinze freno arancioni aggiungono un tocco racing. Al posteriore spiccano la firma luminosa orizzontale, lo spoiler sul lunotto, il diffusore pronunciato e i quattro terminali di scarico, elementi che accentuano ulteriormente il carattere grintoso della vettura.

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Il risultato è una nuova Alfa Romeo Stelvio immaginata come SUV premium dal forte impatto scenico, elegante ma estremamente dinamico. Insomma, il lavoro di Ciampi offre uno sguardo suggestivo su come potrebbe evolvere uno dei modelli più importanti della gamma Alfa Romeo.

Questo come dicevamo in attesa di notizie importanti che potrebbero arrivare già nel corso del prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis fornendo preziose indicazioni sui futuri modelli di Alfa Romeo a cominciare proprio dalla nuova Stelvio che come vi abbiamo scritto più volte sarà svelata nel corso del 2028.