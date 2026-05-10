Chrysler Pacifica A250: edizione limitata per omaggiare i 250 anni degli Stati Uniti

Chrysler, marchio di minivan più premiato d’America, celebra il 250° anniversario della nazione, annunciando oggi l’apertura degli ordini per la Chrysler Pacifica America250, o A250, in edizione speciale 2027: una serie limitata pensata per onorare lo spirito intramontabile e la libertà di esplorazione dell’America. I clienti possono ordinare la Pacifica A250 tramite il concessionario Chrysler di zona.

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Chrysler Pacifica America250 è il primo pacchetto in edizione speciale offerto sulla Pacifica recentemente rinnovata

“Da oltre un secolo, Chrysler è parte integrante della storia automobilistica e culturale americana”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO del marchio Chrysler. “La nuova Pacifica America250 in edizione speciale onora questa eredità celebrando il 250° anniversario della nazione con una versione patriottica della nostra Pacifica 2027, caratterizzata da dettagli di design commemorativi, insieme alla versatilità, alla sicurezza e all’affidabilità che le famiglie si aspettano dalla minivan più venduta e premiata d’America.”

Chrysler Pacifica A250 unisce audaci accenti esterni e dettagli interni accuratamente progettati alla versatilità pensata per la famiglia che ha reso Pacifica la monovolume più premiata di sempre. L’edizione speciale si basa sui punti di forza di Pacifica, leader nel segmento, tra cui il maggior numero di dotazioni di sicurezza di serie nella sua categoria e l’esclusivo sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go per la seconda e la terza fila.

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Offerta nell’allestimento Select con trazione anteriore o integrale e sette posti a sedere, Chrysler Pacifica A250 2027 sarà prodotta in edizione limitata di 2.100 esemplari per i clienti al dettaglio negli Stati Uniti. Disponibile nei colori esterni Rosso Fuoco, Bianco Brillante e Blu Idro, la Pacifica A250 mette in mostra il suo tema commemorativo attraverso nuovi elementi esterni distintivi, tra cui decalcomanie con la bandiera americana e badge America250 sulle portiere anteriori e sul portellone, accentuati da decalcomanie a stella sul frontale e sulle fiancate.

I cerchi Foreshadow da 20 pollici completamente verniciati e gli inserti neri sulle griglie superiore e inferiore, sul portapacchi, sui finestrini diurni (DLO), sui badge e sull’applicazione sul paraurti posteriore aggiungono un tocco sportivo e moderno.

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Interni su misura con tocchi patriottici adornano l’ampio abitacolo a sette posti della Pacifica A250. I sedili in pelle nera presentano esclusive cuciture decorative Rosso Rubino su tutte le file, con uno strato inferiore blu che emerge sottilmente attraverso la pelle traforata sui sedili della prima e della seconda fila.

Gli schienali dei sedili del guidatore e del passeggero anteriore sono decorati con una bandiera americana in rilievo, mentre le cuciture coordinate si estendono ai braccioli, alle portiere e al cruscotto. Chrysler Pacifica A250 2027 è ordinabile e sarà disponibile presso i concessionari quest’estate, offrendo la funzionalità e la versatilità ineguagliabili che hanno reso Pacifica la monovolume più venduta in America. Il prezzo di listino consigliato dal produttore (MSRP) per il pacchetto A250 è di 2.995 dollari.