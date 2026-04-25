Alfa Romeo Brera, c’è chi immagina così il grande ritorno della coupé

Come vi abbiamo scritto ieri il futuro di Alfa Romeo è tornato al centro del dibattito. Le ultime indiscrezioni diffuse da Reuters parlano di una Stellantis pronta a concentrare gli investimenti principali su marchi come Fiat, Peugeot, Jeep e Ram, lasciando ad Alfa Romeo un ruolo più mirato, legato a mercati e segmenti specifici. Nonostante ciò i fan del biscione continuano a sognare il ritorno dei modelli più iconici come dimostra il suggestivo render di una nuova Alfa Romeo Brera, realizzato dal creatore digitale Bruno Callegarin e pubblicato sui social nelle scorse ore.

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Nuova Alfa Romeo Brera: sul web si sogna così il ritorno dell’iconico modello

Va precisato subito: non si tratta di un modello ufficiale, né di un’anticipazione confermata da Alfa Romeo, ma di una libera interpretazione stilistica. Eppure l’idea colpisce, perché riporta in primo piano uno dei nomi più evocativi della storia recente del marchio. La nuova Alfa Romeo Brera ipotizzata nelle immagini che vi mostriamo ha proporzioni da coupé sportiva compatta, con carrozzeria bassa, cofano lungo e abitacolo arretrato. Il frontale reinterpreta il classico scudetto Alfa Romeo in chiave moderna, affiancato da gruppi ottici sottili e aggressivi, dal taglio quasi felino. Le superfici sono pulite, scolpite, con passaruota muscolosi e una linea laterale molto fluida.

Nella vista posteriore di questa nuova Alfa Romeo Brera spiccano il lunotto inclinato, i fanali sottili e un’impostazione quasi da shooting brake sportiva, con quattro terminali di scarico che richiamano la tradizione più prestazionale del Biscione. Insomma sicuramente un’ipotesi molto suggestiva e ben riuscita che ha il merito di far sognare i numerosi fan della casa milanese in un momento di incertezza massima. In attesa di capire cosa ci sia di vero nelle ultime indiscrezioni trapelate sul futuro del biscione, ci consoliamo con queste ipotesi digitali che almeno allontanano per un po’ pensieri brutti sul futuro del brand.