Briatore dubita che la Ferrari supererà Mercedes nel 2019

Flavio Briatore pensa che la Ferrari non riuscirà a vincere il campionato del mondo nel 2019. Alcuni pensano che la squadra italiana in Bahrain, possa tornare a vincere credendo che dopo aver dominato i test invernali, la Ferrari abbia ancora una macchina capace di affrontare la Mercedes. La Ferrari si è proposta come favorita prima della stagione grazie agli ottimi test effettuati a Barcellona. La scuderia del cavallino rampante però non è riuscita a mantenere le promesse a Melbourne, quando Valtteri Bottas ha conquistato una vittoria dominando dopo che Lewis Hamilton si era assicurato la pole position a sette decimi di secondo su Sebastian Vettel in terza posizione.

L’ex capo della Renault non è così sicuro che la storia cambierà in modo significativo la prossima settimana a Sakhir. “Sarà molto difficile per loro”, ha detto a Radio Capital. “Nulla è cambiato dall’anno scorso: hanno avuto tre mesi d’inverno per preparare le vetture e la Ferrari non ha nemmeno riuscita a recuperare il distacco da Mercedes”. Briatore pensa che la Mercedes sia ancora una volta la favorita. “Con la Mercedes così forte, l’unica competizione è tra Hamilton e Bottas”, ha detto l’italiano.

“Per batterli, la Ferrari ha bisogno di recuperare otto o nove decimi, altrimenti la Mercedes continuerà a dominare. “Sì, l’Australia è atipica, ma se sei forte, sei forte ovunque. Quando le scuse iniziano alla prima gara, sarà molto difficile.” Alla domanda su dove pensa che manchi la Ferrari, Briatore ha dichiarato: “Tutto deve funzionare, ma quello che abbiamo ora è un campionato di pneumatici piuttosto che un campionato di piloti. “La gara è talmente tecnologica che senti solo i commentatori che parlano di pneumatici, pneumatici, pneumatici, piuttosto che di combattimenti dei gladiatori”.