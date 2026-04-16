Alfa Romeo conquista un’altra tripla vittoria nella competizione “Best Brands in All Classes” di Auto Bild

Continua il momento positivo di Alfa Romeo, che si conferma ancora una volta tra i protagonisti del concorso “Best Brands in All Classes”. Anche in questa edizione, come già accaduto negli anni precedenti, il marchio italiano ha ottenuto un triplo riconoscimento assegnato da AUTO BILD, a testimonianza del forte apprezzamento da parte del pubblico. I lettori della rivista hanno infatti premiato il design della casa automobilistica del biscione, indicandolo come il preferito nelle categorie dedicate alle vetture di classe media e ai SUV di medie dimensioni. A questi risultati si aggiunge anche il successo nella classifica generale, che rafforza ulteriormente il prestigio del brand.

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Alfa Romeo è da anni una presenza fissa tra i vincitori del concorso

Nel segmento delle auto di medie dimensioni, la casa milanese è rappresentata dalla berlina sportiva Giulia. L’Alfa Romeo Tonale si colloca nel segmento dei SUV di medie dimensioni. Anche l’Alfa Romeo Junior e Stelvio hanno contribuito alla vittoria complessiva.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di aver ottenuto un’altra tripla vittoria nel concorso ‘Best Brands in All Classes’. Un sentito ringraziamento va ai lettori di AUTO BILD. Il successo nelle categorie di design dimostra che lo stile tipicamente italiano e la spiccata sportività dei nostri modelli continuano a riscuotere un grande successo tra gli appassionati di auto tedesche più esigenti. Un plauso speciale va ai team di design del Centro Stile Alfa Romeo in Italia”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germany.

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AUTO BILD ha indetto per la quindicesima volta il concorso “Best Brands in All Classes”. Quest’anno, i lettori sono stati invitati a scegliere i loro preferiti tra 52 marchi in 14 categorie. Oltre 50.000 voti espressi rappresentano un nuovo record.