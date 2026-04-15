Alfa Romeo è il partner automobilistico ufficiale del Leadership Summit Next Gen

Alfa Romeo prenderà parte al Leadership Summit Next Gen in qualità di partner automobilistico ufficiale. Questa iniziativa annuale, organizzata da Tema Central e Global Shapers del World Economic Forum – Lisbon Hub, si propone di promuovere la conoscenza e la riflessione su diverse tematiche legate alla leadership tra le nuove generazioni e vede la partecipazione di personalità di spicco a livello nazionale e internazionale.

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Alfa Romeo partecipa all’evento in quanto marchio riconosciuto per la sua attenzione all’innovazione e alle prestazioni

Con questa partnership, in qualità di vettura ufficiale dell’evento, Alfa Romeo rafforza il suo impegno verso lo spirito innovativo e di leadership, valori presenti nel suo DNA e personificati dal suo ambasciatore, Tomás Appleton, capitano dei “Lupi”, la nazionale di rugby, e relatore confermato all’evento in programma il 16 aprile presso la Nova School of Business and Economics di Carcavelos.

Presso il suo stand, Alfa Romeo darà spazio anche all’“Alfa Performance Challenge”, un’iniziativa pensata per coinvolgere il pubblico in una sfida che unisce rapidità di pensiero, conoscenza della storia del marchio e capacità strategica. I partecipanti potranno misurarsi in un percorso interattivo ispirato ai valori della leadership e della performance, mettendo alla prova intuito e preparazione. In palio ci sarà un pallone da rugby autografato da Tomas Appleton, mentre il vincitore del quiz finale avrà l’opportunità di vivere un’esperienza esclusiva: un weekend al volante della nuova Alfa Romeo Tonale, emblema dello stile sportivo del Biscione.

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Il programma prevede diverse conferenze, dibattiti e interventi durante tutta la giornata, oltre a spettacoli artistici, e culminerà con un evento al tramonto in cui verranno annunciati i vincitori del concorso Alfa Romeo e i premi saranno consegnati da Tomás Appleton.