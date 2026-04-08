Stellantis consolida la sua leadership in Brasile, Argentina e Sud America nel primo trimestre del 2026

Stellantis ha chiuso il primo trimestre del 2026 consolidando la propria leadership nei principali mercati delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in Sud America. Da gennaio a marzo, l’azienda ha immatricolato oltre 232.000 veicoli e prevede di chiudere il periodo con una quota di mercato di circa il 21,2%, mantenendo la sua posizione di leader in paesi strategici come Brasile e Argentina. Nel solo mese di marzo, nel mercato sudamericano sono state vendute oltre 89.000 unità, con un incremento del 29% rispetto a febbraio, garantendo una quota di mercato del 20,7% nella regione.

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In Brasile, Stellantis ha venduto oltre 174.000 unità nel periodo considerato, raggiungendo una quota di mercato del 29,1%

“I nostri risultati nella regione riflettono una strategia a lungo termine, basata sulla comprensione delle esigenze dei nostri clienti e sull’adattamento alle dinamiche di ciascun mercato. Continuiamo a evolverci concentrandoci su competitività, efficienza operativa e capacità di esecuzione, supportati da un ampio portafoglio e da una solida base industriale. Questo posizionamento ci consente di mantenere le nostre performance anche in un contesto in continua evoluzione”, afferma Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.

In Brasile, Stellantis ha immatricolato oltre 174.000 veicoli dall’inizio dell’anno, raggiungendo una quota di mercato del 29,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2025. A marzo, l’azienda ha venduto oltre 70.000 unità nel Paese, con un aumento di circa il 29% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

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In Argentina, Stellantis ha mantenuto la sua leadership nel primo trimestre dell’anno, con oltre 42.000 veicoli immatricolati e una quota di mercato del 28,9%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2025. Nello stesso periodo, l’azienda ha inoltre piazzato tre veicoli tra i dieci più venduti nel Paese: la Peugeot 208 al secondo posto, la Fiat Cronos al terzo e la Peugeot 2008 al nono, consolidando la sua presenza tra i modelli di punta del mercato.

Nel mese di marzo, l’azienda ha venduto oltre 12.500 unità sul mercato argentino, con la Peugeot 208 che si è distinta come modello più venduto del mese, con 2.200 unità vendute.

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In Cile, Stellantis mantiene la seconda posizione tra le aziende leader di mercato, con una crescita costante della quota di mercato. A marzo, l’azienda ha immatricolato 2.600 veicoli e ha raggiunto una quota di mercato del 9,7%, con un incremento di 0,9 punti percentuali rispetto a febbraio. Nel primo trimestre, ha già venduto oltre 6.600 unità nel Paese.

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV), Stellantis continua ad espandere la propria leadership nel mercato brasiliano, con una quota di mercato del 53,6% da inizio anno, in aumento di 7,6 punti percentuali rispetto al 2025. A marzo, l’azienda ha raggiunto una quota di mercato del 54,3%, con un incremento di 9,5 punti percentuali.

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Anche in Europa le performance rimangono positive, in particolare in Italia, dove Stellantis ha registrato una crescita del 16,2% nel trimestre, superando il +9,4% del mercato locale, raggiungendo una quota di mercato del 32,5% e 157.780 unità vendute. A marzo, l’azienda si è posizionata al primo posto nella classifica dei modelli più venduti nel Paese, con Fiat Pandina, Jeep Avenger e Leapmotor T03 ai primi tre posti.