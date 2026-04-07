La Ferrari 499P e i suoi piloti incontrano le Frecce Tricolori in pista e in aria | Video

La Ferrari e le “Frecce Tricolori” sono due eccellenze italiane. Un video pubblicato in rete nelle scorse ore dalla casa di Maranello mostra insieme alcuni interpreti dell’auto campione del mondo in carica della serie FIA WEC e vari membri della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, per un cortometraggio tutto da vivere.

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L’incontro si è svolto con un gradevole intreccio dinamico tra la Ferrari 499P che affronterà le insidie delle gare endurance 2026, condotta per l’occasione da James Calado, e gli aerei Aermacchi MB-399 Pan utilizzati dai nostri militari di alta quota. È nato così un momento di grande magia, che ha riunito i piloti protagonisti delle competizioni in pista e quelli che si esibiscono nelle acrobazie aeree, entrambi ai massimi livelli.

Foto Ferrari

La Ferrari non è nuova a connessioni con l’Aeronautica Militare Italiana. Il simbolo del “cavallino rampante”, che contraddistingue le “rosse”, si lega al mitico aviere Francesco Baracca. Impossibile dimenticare, poi, la sfida del 1981 fra la Ferrari 126 CK condotta da Gilles Villeneuve e un caccia F-104 Starfigther condotto dal tenente Daniele Martinelli all’aeroporto di Istriana, sede del 51° Stormo dell’AM.

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Un velivolo della stessa specie, inoltre, è esposto sulla pista di Fiorano. Questo “Spillone”, donato dall’Arma Azzurra alla casa di Maranello il 17 settembre 1989, per commemorare la sfida in accelerazione prima menzionata, è stato verniciato in rosso. In molte immagini del circuito dell’azienda emiliana si coglie la sua solenne presenza.

Tornando all’incontro con le “Frecce Tricolori” di cui ci stiamo occupando nell’articolo, doveroso sottolineare come quattro piloti del “cavallino rampante” abbiano potuto vivere un’esperienza straordinaria: un lungo volo adrenalinico, come passeggeri, sui jet della pattuglia acrobatica italiana. A beneficiare del privilegio sono stati Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi e Nicklas Nielsen.

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L’esperienza è andata in scena il 26 febbraio scorso alla base aerea di Rivolto, in Friuli, sede del Secondo Stormo dell’Aeronautica Militare nonché della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”. Solo oggi, però è stato divulgato il video, che vuole essere di buon auspicio per la stagione 2026 del FIA WEC, il cui primo atto si disputerà a Imola nel fine settimana del 19 aprile.

Tra attività statiche e dinamiche, il momento clou dell’incontro si è compiuto col sorvolo a bassa quota degli Aermacchi MB-399 Pan, mentre sull’asfalto la Ferrari 499P numero 51 della squadra Ferrari – AF Corse veniva guidata da James Calado, con il compagno Miguel Molina a dare il suo apporto alle operazioni da terra, essenziali per il coordinamento dello spettacolo acrobatico.

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Ricordiamo che l’Hypercar di Maranello è la campionessa in carica del FIA WEC, avendo conquistato i titoli Costruttori e Piloti nella scorsa stagione sportiva. Dopo aver trionfato alla 24 Ore di Le Mans per tre anni consecutivi (2023-2025), la 499P si prepara ad affrontare il cartellone agonistico 2026, con una livrea diversa, intenzionata più che mai a difendere i titoli.

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Fonte | Ferrari