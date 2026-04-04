Ferrari: video da Maranello prima di Pasqua

Sotto Pasqua, il solito Varryx delizia il “palato” degli appassionati con una carrellata di immagini relative alle Ferrari avvistate prima delle ferie nei pressi del sito produttivo di Maranello. Le clip sono state raccolte in un unico video, pubblicato sul suo canale YouTube. Nel nuovo filmato, che segue quello messo in rete negli scorsi giorni, si possono ammirare molte interessanti auto del “cavallino rampante”, in fase di test su strada.

Advertisement

Le più emozionanti sono sicuramente le 3 Ferrari F80, ultime discendenti della stirpe delle supercar, tutte con specifiche particolari. Nelle riprese sono immortalate pure alcune 296 Speciale, una delle quali con la rara livrea Piloti. Poi si possono ammirare diverse 12Cilindri e 296 “ordinarie”, in configurazioni talvolta molto singolari. Non manca una Ferrari Amalfi Spider, anche se ancora camuffata. Completano il pacchetto le classiche e ormai immancabili Purosangue, Roma e Amalfi coupé, che affollano le strade di Maranello.

Qui, davanti alle uscite aziendali, si appostano molti car spotter, per intercettare le auto in fase di test e i muletti di sviluppo dei nuovi modelli, come l’elettrica Luce, di prossima uscita. Impossibile tornare a casa delusi, perché nella patria del mito c’è sempre tanta roba da vedere. Questa è la culla della passione motoristica, l’epicentro della Terra dei Motori, dove la miscela fra arte, ingegneria e amore per le cose belle si è tradotta (e continua a tradursi) in capolavori assoluti a quattro ruote.

Advertisement

Ferrari è un mito universale. In ogni angolo del mondo il suo fascino è vivo e pregnante. Non esiste luogo del pianeta dove l’ammirazione per le “rosse” non sia alta. Le opere del “cavallino rampante” creano reti, unendo popoli, ceti sociali e gruppi culturali diversi, sotto le note di una comune passione. Per molti la città di Maranello è meta di pellegrinaggio, per conoscere i luoghi della leggenda, il museo, le persone ed anche le auto in fase di collaudo, sia prima della consegna ai clienti sia durante le fasi di sviluppo e messa a punto prima del debutto sul mercato. Impossibile non farsi sedurre da un simile tela. A voi il video. Buona visione!