Palantir annuncia accordo globale con Stellantis

Palantir Technologies Inc.ha annunciato oggi una partnership con una delle principali case automobilistiche e fornitori di servizi di mobilità del mondo Stellantis. Il gruppo automobilistico implementerà il sistema operativo Foundry di Palantir nei suoi marchi e nelle attività dell’azienda e le sedi degli stabilimenti per accelerare la sua trasformazione digitale in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile, migliorare le prestazioni della catena di approvvigionamento, migliorare la qualità dei veicoli, accelerare le consegne e scalare gli sforzi di marketing e vendita.

Stellantis e Palantir: importante partnership a livello globale

Questo accordo estenderà le precedenti relazioni di Palantir con le società fondatrici di Stellantis a una licenza globale a livello aziendale attraverso il vasto ecosistema dell’azienda e 14 iconici marchi automobilistici, con Palantir Foundry che guida le decisioni in tutti i mercati e le funzioni in quello che è diventato nel 2021 un leader mondiale per un nuova era della mobilità sostenibile.

Palantir Foundry è progettato per trasformare il modo in cui le organizzazioni operano creando un sistema operativo centrale per i propri dati, integrando le origini dati in silos in un quadro operativo comune. Oltre a scalare le migliori pratiche nel gruppo unito, Stellantis sfrutterà Foundry per creare un gemello digitale unificato delle sue operazioni e accelerare le sinergie a livello aziendale.

Foundry sarà utilizzato anche in una varietà di funzioni progettate per aiutare a migliorare la qualità, garantire consegne e servizi continui nell’odierno mondo orientato alla fornitura e contribuire a migliorare i margini. Ad esempio, la capacità di analizzare miliardi di punti dati di veicoli connessi tramite Foundry fornirà a Stellantis gli strumenti per prevedere problemi di qualità e sfruttare l’intelligence sullo stato dei veicoli per la ricerca e lo sviluppo.

Foundry aiuterà anche ad aumentare le informazioni di Stellantis sulla disponibilità delle parti e a spostare i suoi strumenti per soddisfare le esigenze dei clienti in un mondo orientato alla fornitura. Aiuterà inoltre a fornire informazioni chiave sulle vendite e sul marketing, portando a una migliore comprensione dei fattori di redditività e delle tendenze dei clienti.

“Siamo grati per la fiducia di Stellantis che ha portato all’espansione della nostra collaborazione in tutta la loro azienda”, ha affermato Josh Harris, dirigente di Palantir. “Nel mondo odierno basato sui dati, il sistema operativo Foundry è posizionato in modo unico per offrire informazioni dettagliate sulle funzioni operative e di produzione critiche”.

Il software di Palantir è attualmente distribuito in oltre 50 settori e guida le decisioni basate sui dati in una serie diversificata di casi d’uso in alcuni degli ambienti di dati più complessi al mondo, anche nella produzione e per risolvere i problemi critici della catena di approvvigionamento.

