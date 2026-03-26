Leapmotor consegna il suo millesimo veicolo in Svizzera

Al Salone dell’Auto di Zurigo dell’ottobre 2024, un giovane marchio ha fatto il suo debutto in Svizzera: Leapmotor. Un marchio all’epoca completamente sconosciuto in Svizzera. Sono trascorsi solo 16 mesi da allora e la casa cinese sta già festeggiando un altro traguardo: la consegna di 1.000 veicoli ai clienti. Il millesimo veicolo è una C10 BEV, consegnata pochi giorni fa al suo nuovo cliente, Apexgroup.

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Dopo poco più di un anno sul mercato svizzero, Leapmotor ha già superato la soglia delle 1.000 consegne

“Sono rimasto subito colpito dal design moderno ed elegante della Leapmotor C10. Non nego che anche il prezzo particolarmente competitivo abbia giocato un ruolo importante. Tuttavia, la vera conferma è arrivata non appena sono salito a bordo: la qualità costruttiva, l’ampio spazio interno e l’armoniosa atmosfera generale mi hanno subito dimostrato che era la scelta giusta”, afferma il cliente Arnaud Bortolini, che prima dell’acquisto si era informato a fondo sul marchio Leapmotor. “Ciò che trovo particolarmente interessante è l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Leapmotor offre un livello di equipaggiamento, tecnologia e cura dei dettagli che normalmente si trova solo in veicoli decisamente più costosi. A mio avviso, l’equilibrio tra design, innovazione e convenienza è uno dei maggiori punti di forza del marchio.”

Il fatto che Leapmotor sia riuscita ad affermarsi con successo in Svizzera in così poco tempo non è un caso. La startup cinese si concentra costantemente sulla propulsione elettrica ed elettrificata. Leapmotor mira a rendere queste tecnologie accessibili al maggior numero possibile di persone e si impegna quindi a offrire soluzioni all’avanguardia a prezzi estremamente competitivi. “Siamo lieti di celebrare questo traguardo”, afferma Christof Grütter, responsabile marketing e prodotto di Leapmotor Svizzera. “Il rapido successo del marchio conferma che il brand di Stellantis è al passo con i tempi e soddisfa le esigenze dei clienti svizzeri: tecnologia all’avanguardia, design elegante e prezzi trasparenti”. A ciò si aggiungono la joint venture con il Gruppo Stellantis e la distribuzione in Svizzera tramite il Gruppo Emil Frey. “Due fattori che rendono il marchio credibile in Svizzera e creano fiducia”.

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Lo conferma anche Valentin Hotz di Garage Hotz SA a Travers, che ha consegnato l'”auto dell’anniversario”: “La rapida creazione della rete di vendita è stata fondamentale. Il supporto di Stellantis e, in Svizzera, del Gruppo Emil Frey ha garantito fin da subito una forte visibilità del marchio. La logistica del Gruppo Emil Frey, in particolare, rappresenta un chiaro vantaggio per un ingresso sul mercato come quello di Leapmotor”. Hotz guarda con ottimismo anche al lancio con Leapmotor. “È stato un anno fantastico e dinamico, con l’introduzione di diversi nuovi modelli. Dalla piccola T03 alla C10 BEV e successivamente alla REEV, alla B10 e ora alla C10 4×4: è stato un anno ricco di scoperte. Questo sviluppo apre ottime prospettive per il futuro”.

Il successo del lancio di Leapmotor in Svizzera non è motivo di adagiarsi sugli allori. Dopo il lancio iniziale dei modelli C10 e T03, il marchio ha già lanciato con successo un altro modello: il crossover compatto B10. Il B10 è disponibile sia in versione completamente elettrica che con range extender, che gli consente di raggiungere un’autonomia fino a 900 chilometri, a partire da soli 29.900 franchi svizzeri. E i prossimi nuovi modelli sono già in programma per i prossimi mesi: il crossover compatto B03X e la berlina B05.

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“Leapmotor non vuole essere una meteora. Con la continua espansione della nostra gamma di modelli e con varianti progettate specificamente per il mercato svizzero, come il C10 4×4 con trazione integrale elettrica, puntiamo a creare un marchio affermato, insieme alla nostra capillare rete di concessionari, in grado di crescere in modo sostenibile”, afferma Christof Grütter.