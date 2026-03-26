Ferrari 12Cilindri richiamata negli Stati Uniti: i finestrini sono troppo scuri

Succede di rado che una Ferrari finisca al centro di un richiamo per un motivo così insolito. Eppure, negli Stati Uniti, la nuova Ferrari 12Cilindri dovrà tornare in officina non per un problema meccanico, né per un difetto legato alla sicurezza strutturale, ma per i finestrini. Il motivo è semplice: sono troppo scuri rispetto a quanto consentito dalla normativa americana.

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80 Ferrari 12Cilindri verranno riportate in officina a causa di livelli di trasparenza inferiori agli standard consentiti nel paese

Secondo i documenti depositati presso la National Highway Traffic Safety Administration, il richiamo rientra nella campagna 26V152 e interessa circa 80 vetture model year 2025 e 2026, prodotte tra il 4 ottobre 2024 e il 24 novembre 2025. A finire sotto osservazione sono i vetri laterali e posteriori, che non permettono il passaggio di luce nella misura minima richiesta negli Stati Uniti.

La questione ruota attorno alla norma federale FMVSS n. 205, che impone ai vetri per auto una trasmissione luminosa di almeno il 70%. Nel caso degli esemplari coinvolti, Ferrari ha rilevato che il cosiddetto vetro “privacy” montato su queste auto non rispetta questo parametro. Per le autorità americane non si tratta di un dettaglio secondario: una minore trasparenza può ridurre la visibilità del conducente, soprattutto con poca luce, aumentando così il rischio di incidenti.

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A rendere ancora più particolare la vicenda è il fatto che il problema non sarebbe nato da un guasto tecnico o da una criticità del fornitore, ma da un errore interno di configurazione nello stabilimento Ferrari di Maranello. In pratica, alcune vetture destinate al mercato nordamericano sono state equipaggiate con una tipologia di vetro oscurato ammessa in Europa, ma non conforme alle regole vigenti negli Stati Uniti.

La non conformità è stata scoperta solo nel marzo 2026, durante i controlli pre-consegna effettuati sul territorio americano. Da lì è partita un’indagine interna che ha portato Ferrari a confermare il difetto e ad avviare ufficialmente il richiamo.

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In questo caso non basterà un aggiornamento o un piccolo intervento correttivo. L’oscuramento, infatti, è una caratteristica propria del vetro e per risolvere il problema sarà necessario sostituire fisicamente i componenti interessati. Le concessionarie dovranno quindi rimuovere e installare nuovi vetri laterali e posteriori su tutte le vetture coinvolte, senza alcun costo per i proprietari.

Fa sorridere il contrasto: una granturismo da 830 cavalli, con V12 aspirato e oltre 340 km/h di velocità massima, richiamata per una questione di trasparenza. Ma il principio resta chiaro: anche su un’auto straordinaria come la Ferrari 12Cilindri, vedere bene ciò che accade intorno rimane fondamentale.

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Ferrari informerà clienti e concessionarie entro il 15 maggio 2026. Nel frattempo, da Maranello fanno sapere che il processo produttivo è già stato corretto per le future vetture destinate agli Stati Uniti.