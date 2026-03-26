Auto Moto Turin Show 2026: il programma dettagliato dell’evento al Lingotto

Ormai ci siamo. Fra poche ore aprirà i battenti l’AMTS – Auto Moto Turin Show 2026, un grande spettacolo dedicato al mondo dei motori. Questo festival, in programma dal 27 al 29 marzo, andrà in scena ancora una volta nella splendida cornice di Lingotto Fiere, che profuma di storia a quattro ruote. Torino si prepara a vivere un appuntamento di grande interesse per gli appassionati, fatto di adrenalina, spettacolo e innovazione.

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GL Events Italia, che organizza la manifestazione, ha fatto tesoro delle esperienze raccolte in precedenza per rendere ancora più affascinante questa terza edizione. Si profila una tela ricca e dinamica, con tre giorni di spettacoli continui. Drifting, freestyle, acrobazie in auto e in moto, tecnologie d’avanguardia, mobilità del futuro e attività partecipative animeranno il palinsesto, con un’alternanza costante e senza sosta.

Ogni spazio di Auto Moto Turin Show 2026 diventerà parte di un unico grande racconto fatto di performance, spettacolo e coinvolgimento diretto dei fan. Lecito parlare di un vero festival dei motori, capace di regalare un’esperienza immersiva al pubblico, che potrà essere protagonista, oltre che spettatore.

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All’interno dell’Oval andrà in scena la tredicesima edizione di ETT – Expo Tuning Torino, con circa 300 vetture selezionate e la prestigiosa sfida “Be bETTer”. Nel padiglione 2 si potranno ammirare, fra le altre, diverse supercar: ci riferiamo ad auto da mille e una notte che alimentano i sogni degli appassionati, con il loro carico di magia.

Foto Auto Moto Turin Show

Grande interesse, probabilmente, guadagneranno anche i restomod, nella sezione Special Car. Qui a dominare la scena ci penseranno la Grassi 044 e la Kimera EVO 038 “Aura”. Quest’ultima sarà accompagnata, nella circostanza, da una fantastica Lancia Rally 037, icona dei rally degli anni ottanta. Altri spazi di AMTS – Auto Moto Turin Show 2026 saranno dedicati ai club storici, all’aftermarket, ai collezionisti, agli appassionati ed anche alle famiglie desiderose di vivere un fine settimana diverso ma coinvolgente.

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Fra le aree tematiche rombanti, da segnalare la Motul Arena, con il Taxi Drift (che coinvolgerà il pubblico al fianco di piloti professionisti), il Driver Show e il Drifting Show. Difficile annoiarsi in una tela del genere, dove la bellezza si coniuga all’animazione. L’evento piemontese regalerà pure un viaggio tra passato e futuro dell’automotive. Riflettori accesi anche sull’eredità di Autobianchi, marchio storico fondato da Giovanni Agnelli nel lontano 1955.

Presenza importante ad Auto Moto Turin Show 2026 per l’ASI. L’Automotoclub Storico Italiano, in occasione del suo 60° compleanno, dedicherà il suo spazio espositivo soprattutto ai giovani, con diverse Youngtimer, per seminare il seme della passione nelle nuove generazioni. Esposte alcune iconiche auto degli anni ’90 firmate Pininfarina (FIAT Coupé, Alfa Romeo GTV, Peugeot 406) insieme a vetture di tendenza (come BMW Z3 M, Audi TT e Mazda RX8). Per le informazioni sui prezzi dei biglietti si invita a consultare il sito ufficiale dell’evento.

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Programma completo Auto Moto Turin Show 2026

Foto Auto Moto Turin Show

Venerdì 27 Marzo

11:00 – 12:00 | Opening AMTS Garage (Padiglion 2 – Indoor)

12:00 – 12:30 | Daba Show by Team Daba (Motul Arena – Outdoor)

12:00 – 12:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 – Indoor)

12:45 – 13:00 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena – Outdoor)

13:30 – 14:00 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena – Outdoor)

14:00 – 14:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 – Indoor)

14:30 – 15:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval – Indoor)

15:00 – 15:45 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

15:00 – 15:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 – Outdoor)

15:00 – 16:00 | Be Better Show by ETT (Padiglione Oval – Indoor)

16:00 – 16:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 – Indoor)

16:15 – 16:45 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena – Outdoor)

17:00 – 17:45 | Workshop BMW & Scooter (Padiglione 3 – Indoor)

17:30 – 18:30 | AMTS Show by No Limits Solutions (Padiglione Oval – Indoor)

17:30 – 18:30 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

18:00 – 18:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 – Indoor)

18:30 – 18:45 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena – Outdoor)

Sabato 28 Marzo

10:45 – 11:30 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

11:00 – 11:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 – Indoor)

11:30 – 12:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval – Indoor)

11:45 – 12:15 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena – Outdoor)

12:00 – 12:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 – Outdoor)

12:15 – 12:45 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena – Outdoor)

12:30 – 13:30 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

12:45 – 13:30 | Circus Trial Show (Padiglione 2 – Indoor)

14:30 – 15:15 | BMX & Scooter Freestyle (Padiglione 3 – Indoor)

15:00 – 15:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 – Outdoor)

15:30 – 16:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval – Indoor)

15:30 – 16:15 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

15:30 – 16:15 | Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 – Indoor)

16:00 – 17:00 | Benny Cover Band by Benny (Padiglione Oval – Indoor)

17:00 – 17:30 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena – Outdoor)

17:45 – 18:00 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena – Outdoor)

18:00 – 18:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 – Indoor)

18:00 – 19:00 | Taxi Drif Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

Domenica 29 Marzo

10:45 – 11:30 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

11:00 – 11:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 – Indoor)

11:30 – 12:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval – Indoor)

11:45 – 12:15 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena – Outdoor)

12:00 – 12:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 – Outdoor)

12:00 – 12:45 | Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 – Indoor)

12:15 – 12:30 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena – Outdoor)

12:30 – 13:30 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

12:45 – 13:30 | Circus Trial Show (Padiglione 2 – Indoor)

13:30 – 14:30 | Parata by Hardcore Drivers (Motul Arena – Outdoor)

14:30 – 15:15 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 – Indoor)

14:45 – 15:15 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena – Outdoor)

15:00 – 15:45 | FMX Freestyle Motocross (Area Esterna Pad. 3 – Outdoor)

15:00 – 16:00 | Be Better Show by ETT (Padiglione Oval – Indoor)

15:30 – 16:15 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

15:30 – 16:15 | Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 – Indoor)

16:00 – 16:30 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval – Indoor)

17:00 – 17:30 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena – Outdoor)

17:45 – 18:00 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena – Outdoor)

18:00 – 18:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 – Indoor)

18:00 – 19:00 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena – Outdoor)

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Fonte | AMTS – Auto Moto Turin Show 2026