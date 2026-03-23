Amalfi Spider, la Ferrari cabriolet in versione persino “migliorata”

C’è chi aspetta la primavera per portare fuori la propria Ferrari scoperta. E da quest’anno, quella Ferrari potrebbe essere la nuova Amalfi Spider, l’ultima interpretazione cabriolet della gran turismo di Maranello che sostituisce il tetto fisso della coupé con una capote in tela riprogettata da zero, pensata per dare alla vettura un’identità precisa anche a cielo aperto.

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La struttura è a cinque strati, con lunotto integrato e sei varianti di finitura: due in tessuto tecnico, tra cui il nuovo Tecnico Ottanio, e quattro colori personalizzabili, con la possibilità di estendere la stessa finitura alla copertura del vano bagagli e alle superfici circostanti. Un dettaglio che dice molto sull’attenzione sartoriale che Ferrari continua a mettere anche nelle scelte apparentemente secondarie.

Sotto il cofano non ci sono sorprese, nel senso migliore del termine. Il motore V8 biturbo da 3,9 litri della famiglia F154e, motore pluripremiato, disponibile esclusivamente a combustione interna, eroga 631 cavalli e non ha nulla da dimostrare. L’Amalfi Spider è inoltre dotata di alettone posteriore attivo integrato e ha beneficiato di un intenso lavoro aerodinamico, con deflettore antivento negli interni. La capote abbassata riduce la capacità del bagagliaio da 255 a 173 litri. Considerando che si parla di una GT a tutti gli effetti, il dato regge.

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Ma evidentemente non basta a tutti. Luca Serafini, designer con base proprio a Modena, sui social è lsdesignsrl, ha elaborato una proposta CGI non ufficiale con un obiettivo dichiarato: proporzioni più affilate, un aspetto insieme più elegante e più aggressivo. Il risultato è un frontale completamente ridisegnato, con fari a LED ultrasottili, griglia a doppio labbro con il Cavallino Rampante sull’elemento centrale e nuove prese d’aria laterali nel paraurti. I cerchi a stella, ripresi dal recente concept Ferrari Testarossa dello stesso autore, completano il quadro.

La vera Amalfi Spider non ha bisogno di correzioni. Maranello detta le regole. Qualcun altro, nel frattempo, si prende la libertà di reinterpretarle.