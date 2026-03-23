Opel Corsa in offerta a marzo 2026: costa meno di Fiat Panda

Opel Corsa continua a essere una delle protagoniste del segmento B anche a marzo 2026, grazie a una serie di promozioni che rendono la compatta tedesca particolarmente interessante sotto il profilo commerciale. Per tutto il mese in corso, infatti, il modello è disponibile con offerte dedicate su tre diverse motorizzazioni: benzina, mild hybrid ed elettrica. Una strategia che consente alla casa tedesca di presidiare più fasce di clientela, proponendo prezzi d’attacco molto aggressivi, anche se sempre legati alla sottoscrizione di formule finanziarie specifiche.

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Opel Corsa: a marzo 2026 prezzo super interessante costa meno di Fiat Panda

Si parte dalla Opel Corsa MY26 Edition 1.2 Benzina da 100 cavalli con cambio manuale, la versione entry level della gamma. Si tratta di una configurazione tradizionale, priva di elettrificazione, che ha un prezzo di listino pari a 21.200 euro. Grazie alla promozione in corso, però, il prezzo pubblicizzato scende a 13.450 euro, salvo oneri finanziari. Una cifra che rende la Corsa particolarmente competitiva, al punto da avvicinarla a modelli generalmente percepiti come più economici, come Dacia Sandero e Fiat Panda in alcune versioni promozionali.

Naturalmente, il prezzo scontato è subordinato all’adesione al finanziamento Scelta Opel. L’esempio riportato prevede un anticipo di 2.905 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN fisso al 7,99% e TAEG all’11,36%, oltre a una maxi rata finale da 10.705,17 euro, corrispondente al valore futuro garantito. Facendo i conti complessivi, il costo finale dell’auto si aggira attorno ai 17.100 euro, quindi superiore rispetto al prezzo reclamizzato, ma comunque inferiore di circa 4.100 euro rispetto al listino ufficiale.

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Interessante anche l’offerta riservata alla Opel Corsa MY26 Edition 1.2 Hybrid da 110 cavalli con cambio automatico. In questo caso si sale di livello sia per contenuti sia per tecnologia, grazie alla presenza del sistema mild hybrid. Il prezzo promozionale è fissato a 16.300 euro, contro un listino di 24.000 euro, sempre salvo oneri finanziari. Anche qui il finanziamento è obbligatorio: l’esempio prevede un anticipo di 3.951 euro, 33 rate da 119 euro, TAN fisso al 7,99% e TAEG al 10,93%, con maxi rata finale da 12.255,46 euro. Alla fine, l’esborso complessivo supera i 20.300 euro.

Chi punta invece sulla mobilità a zero emissioni può prendere in considerazione Opel Corsa Electric Edition MY26 da 50 kWh e 136 cavalli, con cambio automatico. Il listino parte da 34.000 euro, ma l’offerta del mese consente di acquistarla a 29.000 euro, con uno sconto di 5.000 euro. Anche in questo caso, però, il totale da pagare con il piano finanziario arriva a 40.829 euro, una cifra decisamente più impegnativa.

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Nel frattempo, cresce anche l’attesa per una novità destinata ad arricchire ulteriormente la gamma: la futura Opel Corsa GSE. Sarà la versione più sportiva della famiglia e, secondo le anticipazioni, potrà contare su una potenza di ben 280 cavalli. Un modello che promette di alzare ulteriormente il profilo della compatta tedesca.