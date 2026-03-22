Nuova Lancia Gamma: la futura generazione si ispirerà per una cosa alla berlina degli anni ’70

Nuova Lancia Gamma è ormai vicina al debutto. Sappiamo con certezza che la presentazione a livello internazionale avverrà in ottobre al Salone dell’auto di Parigi ma è assai probabile che in primavera possano trapelare le prime immagini ufficiali del modello, che comunque ormai sembra avere pochi segreti grazie alle numerose foto spia trapelate nelle ultime settimane. Nel frattempo Autoweek ha pubblicato un nuovo render che immagina la futura top di gamma di Lancia che riporterà il marchio torinese nel segmento delle auto di grandi dimensioni da dove mancava ormai da moltissimi anni.

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Nuova Lancia Gamma: ci siamo quasi, ecco una nuova ipotesi di design molto realistica

La nuova Lancia Gamma infatti dovrebbe avere una lunghezza vicina ai 4,7 metri. Sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi insieme alla gemella DS N.7 e avrà una gamma di motori con versioni ibride ed elettriche al 100 per cento. Il render di Autoweek si ispira alle recenti foto spia del prototipo ma fa riferimento anche alla storica antenata degli anni ’70, Lancia Gamma berlina, evidenziando come, a differenza di quanto si potesse immaginare in un primo momento, tra le due auto c’è un legame che va oltre il nome.

Infatti Autoweek si è accorta della somiglianza tra le due auto al posteriore dove entrambe presentano una vistosa forma triangolare sul montante posteriore, come è possibile notare facendo un confronto tra il render di qui sopra e la foto dello storico modello qui sotto. Per il resto ricordiamo inoltre che la nuova Lancia Gamma adotterà probabilmente le stesse motorizzazioni della nuovissima DS N°7. Ci aspettiamo propulsori elettrici con potenze comprese tra 230 e 350 CV e una motorizzazione ibrida con una potenza complessiva di 145 CV. I prezzi della nuova ammiraglia Lancia, come vi abbiamo scritto in altre occasioni, dovrebbero partire da circa 45 mila euro.

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Con questa vettura Lancia si gioca una parte importante del suo futuro dovendo dimostrare di essere in grado di costruirsi una propria nicchia di mercato nel segmento premium europeo dopo un debutto con la nuova Ypsilon non particolarmente incoraggiante.