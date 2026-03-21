Jeep è il nuovo partner di Bravus Race in Brasile

Jeep affianca Bravus Race in Brasile come nuovo partner di una delle competizioni a ostacoli più dure e spettacolari del Paese. La collaborazione rafforza il legame del marchio con esperienze che esaltano avventura, libertà, passione e contatto con la natura, valori da sempre centrali anche per la community della casa americana.

Advertisement

La partnership per il 2026 rafforza l’impegno di Jeep nel proporre esperienze che valorizzino il coraggio, l’avventura e il contatto con la natura

La Bravus Race è infatti un appuntamento capace di mettere alla prova forza, resistenza e velocità, coinvolgendo partecipanti di ogni livello, dai neofiti agli atleti più preparati. Ogni tappa propone percorsi studiati per spingere oltre i propri limiti, in contesti e format differenti, con l’obiettivo di far emergere il potenziale di ciascun concorrente. Un’intesa che unisce sport, sfida e spirito outdoor in modo perfettamente coerente con l’identità Jeep.

Proprio come i partecipanti alla Bravus Race affrontano fango, ostacoli e percorsi che richiedono preparazione fisica e mentale, i veicoli Jeep come ad esempio Wrangler, Gladiator o Renegade sono costruiti per superare terreni difficili e itinerari imprevedibili. Allo stesso modo in cui gli atleti mobilitano forza, velocità, tecnica, resistenza, coraggio e agilità, i veicoli Jeep rispondono a scenari diversi con robustezza, capacità, sicurezza e versatilità.

Advertisement

La stagione 2026 della Bravus Race inizia domenica prossima, 22 marzo, a San Paolo, presso la Fazenda Lolli, a Pirapora do Bom Jesus. Durante tutto l’anno, Jeep supporterà le attività sportive e realizzerà attivazioni in occasione degli eventi che si terranno a San Paolo e Rio de Janeiro.

Bravus organizza le sue tappe in base alle abilità necessarie per superare ogni percorso. Ogni gara combina diverse esigenze, rendendo il viaggio ancora più impegnativo e trasformativo. Quest’anno, il calendario include i formati Bravus Speed ​​I, Bravus Fire, Bravus Monster, Bravus Speed ​​II e Bravus Speed.

Advertisement

Ciascuna di queste fasi invita i partecipanti a esplorare nuove capacità e a raggiungere la loro migliore versione. Jeep sarà presente in tutte, incoraggiando questo percorso e ribadendo che superare i limiti è parte integrante del DNA di Jeep.