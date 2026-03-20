Maserati GT2 al debutto assoluto nel mondo Endurance

L’Autodromo Internazionale del Mugello sarà il teatro del debutto della Maserati GT2 in una competizione endurance. La vettura del Tridente prenderà parte alla 12 Ore del Mugello, in programma dal 20 al 22 marzo, appuntamento che apre la stagione della Michelin 24H SERIES Europe. Si tratta di un campionato dedicato alle gare di durata, articolato su alcuni dei circuiti più importanti del panorama europeo, con un calendario che include anche una tappa in Medio Oriente.

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Al Mugello la Maserati GT2 sarà portata in pista dal Team Dinamic Motorsport

Per Maserati questo debutto assume un significato speciale, perché arriva nel 2026, anno in cui il marchio celebra un secolo dalla sua prima apparizione in gara. Era infatti il 1926 quando una vettura con il logo del Tridente scese in pista alla Targa Florio: in quell’occasione la Maserati Tipo 26 conquistò la vittoria di classe, aprendo una storia sportiva destinata a lasciare il segno nel motorsport internazionale.

Al Mugello la Maserati GT2 sarà portata in pista dal Team Dinamic Motorsport che schiera l’affiatata coppia composta da Mauro Calamia e Roberto Pampanini alla quale si aggiunge Amedeo Pampanini. Mauro e Roberto sono già stati protagonisti, sempre con la vettura della Casa del Tridente, nella stagione 2025, nella classe Pro Am, nel GT2 European Series Powered by Pirelli. Stagione che ha visto l’equipaggio concludere con la terza posizione nella classifica piloti (e secondi tra i team) grazie a tre pole position, altrettante vittorie, quattro secondi posti e per tre volte sono saliti sull’ultimo gradino del podio. Per la coppia svizzero-italiana anche qualche apparizione nella stagione 2024 tra cui il successo colto a Barcellona.

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Calamia e i due Pampanini saranno iscritti alla 12H Mugello nella classe GTX, prova che sarà divisa in due parti: dopo le qualifiche nella giornata di venerdì 20 marzo, è in programma una prima parte di gara sabato dalle 12.10 alle 17.40, per poi riprendere con la seconda parte domenica dalle 12.00 alle 18.30.

La Casa del Tridente ritorna quindi a correre sul tracciato toscano dopo anni di assenza, con il desiderio di lasciare il segno così come fatto dalla gloriosa Maserati MC12 nel campionato FIA GT nel primo decennio del 2000. In anni più recenti il circuito del Mugello ha ospitato anche alcuni round del Trofeo Maserati, il monomarca della Casa modenese, dove è stato protagonista proprio Mauro Calamia, vincendo l’edizione del 2014.

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Dopo l’ingresso nel campionato GT2, nel 2023, l’apparizione nell’Ultimate Cup Series, nel 2024, si allargano ora i confini di Maserati GT2 che, grazie al kit di aggiornamento può correre anche nelle prove endurance, con la possibilità di partecipare in oltre 20 serie e in più di 170 gara all’anno.