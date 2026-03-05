in Stellantis News

Stellantis: anche a febbraio crescono le immatricolazioni in Messico

Stellantis Mexico ha venduto 8.134 unità, con un aumento del 14% rispetto a febbraio 2025

di

Stellantis USA

Stellantis Messico ha chiuso febbraio con 8.134 unità vendute, segnando un +14% nel confronto su base annua. Il risultato è stato sostenuto soprattutto dalle performance dei marchi Ram e Peugeot, che hanno entrambi aggiornato i rispettivi record mensili, mentre alcuni modelli chiave hanno registrato i migliori volumi di sempre per un mese di febbraio.

A guidare il portafoglio di Stellantis è stato Ram, confermato “marchio di spicco” del gruppo nel Paese, con 4.366 unità e il miglior febbraio di sempre. La crescita è stata particolarmente marcata, con un incremento del 54% nel confronto storico indicato nel comunicato. In evidenza anche la gamma pick-up: Ram 700 ha firmato il suo miglior febbraio di sempre con 1.654 unità, in aumento del 22% rispetto a febbraio 2025. Ram 1200 ha invece registrato le migliori vendite di febbraio dal lancio, totalizzando 2.331 unità, a conferma del ruolo centrale dei veicoli da lavoro e dei mezzi leggeri per la domanda locale.

Sempre a proposito di Stellantis performance robuste anche per Peugeot, che ha archiviato il suo miglior febbraio di sempre con 1.721 unità, pari a un +19% rispetto a febbraio 2025. Il contributo del canale professionale è stato decisivo: Peugeot Partner Rapid e Peugeot Expert hanno messo a segno il miglior mese di vendite di sempre, rispettivamente con 619 e 152 unità. Nello stesso perimetro, Peugeot Manager ha raggiunto il suo miglior febbraio di sempre con 161 unità, con un balzo del 46% rispetto a febbraio 2025, rafforzando il posizionamento del brand nel trasporto commerciale.

stellantis saltillo, messico

Sul fronte degli altri marchi di Stellantis, Dodge Attitude ha proseguito la fase espansiva con 580 unità e un +2% anno su anno. Jeep JT ha registrato una crescita del 40% rispetto a febbraio 2025, con 130 unità vendute, segnalando un’accelerazione della domanda nel segmento. In casa Alfa Romeo, il modello con le migliori prestazioni a febbraio è stata Giulia, mentre per FIAT il veicolo più venduto è risultato Pulse.

Nel complesso, i dati di febbraio evidenziano una traiettoria positiva per Stellantis in Messico, trainata da record di marca e da una spinta commerciale concentrata su pick-up e veicoli destinati alle flotte.

“Abbiamo chiuso il secondo mese dell’anno con una crescita consecutiva, frutto della nostra solida leadership e del portafoglio che abbiamo costruito nei mesi precedenti. Continuiamo a progredire costantemente, ottenendo risultati eccezionali con una crescita del 14% rispetto al 2015. Ram e Peugeot hanno registrato il loro miglior febbraio di sempre. Ram 700 e Ram 1200, insieme a Peugeot Partner Rapid, Peugeot Partner, Peugeot Expert e Peugeot Manager, hanno totalizzato 5.300 unità vendute. Nel frattempo, Jeep ha mantenuto il suo forte slancio e, inoltre, a fine febbraio, la nuovissima Jeep Cherokee Hybrid, orgogliosamente prodotta in Messico, ha iniziato ad arrivare nelle concessionarie”, ha commentato Antonio Camalich, Direttore Vendite di Stellantis Messico.

