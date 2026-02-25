Stellantis premia i migliori rivenditori con il premio “Club of Excellence 2026” in Austria

In occasione del meeting annuale di lancio di Stellantis a Schladming, Stellantis Austria ha premiato i suoi migliori partner commerciali del 2025 con l’inserimento nel Club of Excellence 2026. Questo club esclusivo premia i rivenditori che si sono distinti per l’eccezionale attenzione al cliente, l’eccellente qualità del servizio e l’eccezionale soddisfazione del cliente.

Advertisement

Stellantis Austria ha premiato i suoi migliori partner commerciali del 2025 con l’inserimento nel Club of Excellence 2026

Tutti i membri del Club of Excellence 2026 hanno dimostrato un impegno superiore alla media nei confronti dei propri clienti nel 2025. Questo impegno si riflette nelle eccellenti valutazioni dei clienti e nelle recensioni molto positive su Google, che confermano l’elevata qualità del loro lavoro quotidiano nelle vendite e nell’assistenza.

Markus Wildeis, Amministratore Delegato di Stellantis Austria, ha commentato: “Il Club of Excellence premia le migliori aziende della rete di concessionari che dimostrano un autentico orientamento al cliente, affidabilità e la massima qualità del servizio. I nostri partner pluripremiati sono modelli di riferimento nel settore automobilistico e un fattore chiave per le ottime performance di Stellantis sul mercato austriaco”.

Advertisement

Le aziende premiate da Stellantis sono: Stippich Company Ltd., Automobile Mairhuber GmbH, Frainer-Kfz Handel u. Reparatur Gesellschaft mbH, Edelsbrunner GesmbH, Auto Beck GesmbH & Co KG, Illich GesmbH, Auto Doczekal GmbH, Krammer GmbH & CoKG, Autohaus Fritz GmbH & CoKG, Bendel GesmbH.

Di particolare rilievo è la continuità ai massimi livelli: cinque delle aziende premiate, Stippich, Automobile Mairhuber, Frainer, Illich e Autohaus Fritz, facevano già parte di questa cerchia esclusiva nel 2025, confermando così in modo duraturo le loro prestazioni eccellenti. Con il Club of Excellence, Stellantis Austria sottolinea il ruolo centrale dei suoi partner commerciali e invia un chiaro segnale di qualità, attenzione al cliente e partnership a lungo termine nel mercato automobilistico austriaco.