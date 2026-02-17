Ram 1500 Rebel X torna in gamma grazie al feedback dei clienti

Dopo l’elevata domanda registrata sul mercato, il Ram 1500 Rebel X rientra nella gamma light-duty del marchio per il 2026. La versione “X” unisce tecnologie off-road esclusive a dotazioni superiori in termini di comfort e prestazioni, dando vita al Rebel più evoluto e capace di sempre. Il tutto è proposto in un pacchetto competitivo, che garantisce più contenuti a un prezzo vantaggioso.

Il pacchetto Ram 1500 Rebel X aggiunge contenuti prestazionali, comfort aggiuntivi e tecnologia off-road unica

“Il Rebel X è stato uno dei preferiti dai clienti lo scorso anno, quindi lo riproponiamo per un prezzo ancora più elevato”, ha dichiarato Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, SRT Performance, NA Marketing e Retail Strategy. “Il Ram 1500 Rebel X centra il punto di equilibrio tra tecnologia avanzata, comfort degli interni e vere capacità off-road, il tutto in un pacchetto dall’aspetto aggressivo supportato dalla migliore garanzia limitata per il gruppo propulsore per camion e furgoni full-size d’America”.

Proposto come aggiornamento del Ram 1500 Rebel con allestimento di livello 2 e motore SO Hurricane Twin Turbo sei cilindri in linea da 3,0 litri, il pacchetto Rebel X arricchisce il pick-up con contenuti esclusivi e un’impronta ancora più sportiva. L’equipaggiamento comprende un tetto panoramico apribile a doppio vetro, un selettore del cambio ad alte prestazioni rivestito in pelle sulla console e leve al volante. L’abitacolo si distingue per sedili avvolgenti in pelle e vinile con cuciture rosse a contrasto, oltre allo stemma “Rebel X” incastonato in vetro sulla console centrale. Completano la dotazione una grafica dedicata e il cruise control per strade dissestate.

Basandosi sulle capacità innate della Ram 1500 Rebel, il Rough Road Cruise Control, un sistema avanzato offerto solo sulla Rebel X, regola automaticamente lo smorzamento delle sospensioni e il peso dello sterzo in base al terreno. Il Rough Road Cruise Control mantiene una velocità costante in fuoristrada fino a 32 km/h e consente al conducente di concentrarsi sul posizionamento delle ruote e sugli ostacoli.

Altri contenuti off-road sono integrati di serie, tra cui sospensioni rialzate di 2,5 cm con ammortizzatori monotubo anteriori e posteriori Bilstein, differenziale autobloccante elettronico (E-locker), piastre di protezione sottoscocca, ganci di traino anteriori e cerchi neri da 18 pollici con pneumatici all-terrain da 33 pollici.

Le caratteristiche premium del Rebel Level 2 Equipment Group includono un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un touchscreen Uconnect 5 da 14,5 pollici e un impianto audio premium Harman Kardon da 19 altoparlanti. Sono inoltre presenti tecnologie esclusive per la categoria, come un display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore e due pad di ricarica wireless, così come caratteristiche di comfort, tra cui sedili anteriori riscaldati e ventilati, un sedile passeggero elettrico a otto vie con supporto lombare, sedili posteriori riscaldati e volante in pelle riscaldato.

Rebel X debutta con Tank Clear-Coat, un nuovo colore per modelli selezionati della gamma Ram 1500 ispirato al verde militare. Gli ordini per il Ram 1500 Rebel X 2026 sono ora aperti, con prezzi a partire da $ 71.930