Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale: Bonato e Boulloud alla ricerca del titolo di Campioni francesi di rally

Dopo aver conquistato il sesto titolo nel Campionato Francese Rally, Yoann Bonato e Benjamin Boulloud si preparano a tornare sulle prove speciali nel 2026 con l’obiettivo dichiarato di aggiungere un nuovo trionfo al loro palmarès. La sfida verso il settimo successo nazionale li vedrà al volante della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, simbolo del rinnovato impegno del marchio italiano nelle competizioni su strada.

Sempre affiancati da Trajectus Motorsport e sostenuti dai partner IGOL e Michelin, i portacolori ufficiali di Stellantis Motorsport intendono proseguire una straordinaria serie di risultati iniziata a metà 2024: oltre quindici rally disputati tra Campionato Francese ed Europeo, con una percentuale di podi impeccabile. Il ritorno di Lancia nei rally rappresenta dunque un capitolo ambizioso, ma le novità potrebbero non finire qui: il pilota originario di Les Deux Alpes potrebbe riservare ulteriori annunci in vista della stagione 2026.

Yoann Bonato, pilota Stellantis Motorsport – Lancia: “Gli appassionati di rally potrebbero pensare che per Benjamin e me sia una routine concatenare stagioni nel Campionato Francese. Ma non è affatto così, in realtà. Ogni anno si presentano nuove sfide e quella che ci attende nel 2026 sarà sostenere il ritorno di un marchio leggendario come Lancia nei rally. Nuovi colori italiani, una nuova vettura con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e nuovi concorrenti pronti a tutto per batterci. Quindi, la motivazione è alle stelle a un mese dall’inizio della stagione e non vediamo l’ora di essere al via a Le Touquet. E come per ogni nuova sfida, è essenziale circondarsi delle persone giuste: continueremo con il nostro team di alto livello, Trajectus Motorsport, gli pneumatici Michelin Motorsport ovviamente, i nostri apripista e i nostri partner fedeli”. Dopo la recente scomparsa di Joël Leclercq, storico Presidente di IGOL, ci impegniamo a rappresentare con orgoglio il suo marchio in tutta la Francia”.

“E non solo lì… Stiamo infatti lavorando per essere presenti alla tappa italiana del Campionato Europeo Rally a Roma. Essere in casa Lancia, con l’ambizione di brillare a livello internazionale, è molto importante per noi. Un altro progetto che mi sta a cuore è “Ca Va Trop Vip” – Stagione 2! Sono orgoglioso di annunciare che, grazie ai nostri partner – Stellantis Motorsport, IGOL, Michelin e la FFSA (Federazione Francese dello Sport Automobilistico) – daremo il benvenuto a cinque nuove personalità durante la stagione per farle scoprire il nostro mondo al volante di una Lancia Ypsilon FR6. E potrebbero esserci altre sorprese – sempre dal tocco italiano – per rendere ancora più emozionante la nostra stagione 2026! »

Alain Descat – Direttore di Lancia Francia: “Il ritorno di Lancia ai rally è un elemento chiave della rinascita del marchio in Francia. Vedere l’equipaggio con il maggior numero di titoli nazionali al volante della nostra Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale è incredibilmente motivante. Il marchio, così come i nostri club Lancia e tutti gli appassionati di rally, attendono con impazienza la partecipazione di Yoann e Benjamin alle prove speciali. Non vediamo l’ora di condividere questo impegno per HF e l’Elefantino Rosso sulle strade e nelle nostre concessionarie Casa Lancia in tutta la Francia!”