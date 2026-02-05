Alfa Romeo sostiene con concretezza l’esperienza Olimpica dei suoi appassionati

La forza di un marchio non risiede soltanto nella qualità dei prodotti che realizza, ma anche nelle attenzioni che riserva agli acquirenti e agli appassionati. Solo così è possibile rafforzare il legame e creare maggiore fedeltà. I vertici Alfa Romeo lo sanno bene. Una delle iniziative più recenti, inserite in questo filone, riguarda le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, di cui la casa milanese è Automotive Premium Partner.

Advertisement

Qui prenderà forma un supporto concreto per gli amanti del “biscione” che si tufferanno nella magia dell’esperienza olimpica. Niente di eclatante, ma una di quelle carezze che danno valore alla persona, facendola sentire parte di una famiglia. Proprio quello che la gente si aspetta oggi.

Il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, scrigno spirituale del marchio, ospiterà un numero selezionato di appassionati mettendo a loro disposizione una parte del parcheggio interno e dei servizi di trasferimento verso l’area olimpica. Un’iniziativa semplice ma da vip, che denota interesse e attenzione: elementi capaci di fare la differenza in un mondo, come quello odierno, dove gli acquirenti e gli appassionati sono spesso considerati dei semplici numeri.

Advertisement

Alfa Romeo crede che prendersi cura dei clienti non equivalga soltanto ad offrire un servizio, ma comporti anche il dovere di dedicare loro un’attenzione autentica e personale. Il concetto di “caring”, posto al centro del progetto, diventa un pilastro della filosofia aziendale del “biscione”. Con una “call to action” sui propri canali ufficiali, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la casa automobilistica milanese supporta i propri appassionati con un privilegio, che è una gradevole coccola, sicuramente apprezzata dai destinatari.

Si tratta di una “corsia preferenziale”, ad essi dedicata, che permetterà ad alcuni alfisti la possibilità di vivere delle fasi olimpiche evitando il traffico fisiologico legato alla manifestazione. A partire dalla cerimonia di apertura di venerdì 6 febbraio e durante alcuni eventi dedicati al Pattinaggio di Velocità, Alfa Romeo proporrà ai suoi clienti più appassionati, e già in possesso di un biglietto per la partecipazione a tali eventi, un’esperienza esclusiva.

Advertisement

Gli ospiti selezionati, infatti, vivranno le emozioni di un’accoglienza speciale, trattati con i migliori riguardi al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, luogo simbolo che custodisce la storia, la passione e le icone del marchio. Nella struttura potranno parcheggiare la propria automobile in una porzione dedicata e accedere alla straordinaria area espositiva. Da qui, inoltre, gli alfisti saranno accompagnati alle sedi di gara e di nuovo verso il museo al termine delle manifestazioni. Possiamo parlare di un’esperienza di valore, che rafforza lo spirito di appartenenza. Per poter prendere parte a questa iniziativa o ricevere ulteriori informazioni è sufficiente contattare il Museo Storico di Arese al seguente indirizzo e-mail: micoparking@museoalfaromeo.com.

Fonte | Stellantis