Ferrari F8 Tributo: Maranello pubblica un video ufficiale

Al Salone di Ginevra 2019, Ferrari ha presentato al pubblico la sua nuova Ferrari F8 Tributo. Si tratta di una nuova Supercar con motore V8 biturbo che mira a strappare il primato delle prestazioni alla McLaren 720S.

Con l’obiettivo di mostrare a tutti le capacità della sua ultima vettura in diverse condizioni, il cavallino rampante ha pubblicato un video su YouTube dove la Ferrari F8 Tributo è stata ripresa in momenti diversi.

Ferrari F8 Tributo: ammirate le prestazioni della nuova Supercar nel video ufficiale

Come già detto, la nuova Supercar di Maranello nasconde sotto il cofano un propulsore V8 biturbo da 3.9 litri che sviluppa una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima. In attesa di vederla dal vivo, Ferrari sostiene che la sua Ferrari F8 Tributo accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 340 km/h.

Anche se molti non vedono l’ora di scoprire le performance promesse da Maranello, non a tutti è piaciuto vedere l’utilizzo della piattaforma in alluminio usata per la vecchia 458 Italia. Diciamo che la Ferrari F8 Tributo può essere considerata un restyling della 488 GTB, che a sua volta era un facelift parecchio aggiornato della 458.

In ogni caso, non c’è alcun dubbio che i designer e gli ingegneri del cavallino rampante hanno realizzato ancora una volta uno speciale veicolo.