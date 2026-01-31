Nuova Fiat Freemont: con un SUV così anche negli USA Fiat potrebbe dire la sua

Fiat negli Stati Uniti continua a deludere con le vendite nell’ultimo trimestre del 2025 che sono state davvero deboli, meno di 1 una unità al giorno. Al momento la casa torinese è presente con un solo modello la 500e ma presto dovrebbe arrivare anche la Topolino a dare man forte. Ovviamente un mercato difficile come quello americano richiederebbe modelli pensati appositamente per fare bene li, dove notoriamente sono particolarmente in voga vetture di grandi dimensioni.

Un render ipotizza lo stile di una nuova Fiat Freemont che secondo noi farebbe bene anche negli Stati Unti

Anche auto quali Jeep Avenger o Alfa Romeo Junior, tanto per citare due modelli di Stellantis, non vengono proposti proprio perchè considerati troppo compatti. Ed ecco allora che dal web arriva l’idea per una nuova Fiat Freemont, un SUV di dimensioni medio grandi che secondo noi potrebbe dire la sua anche in un mercato difficile come quello americano, nonostante il brand non sia particolarmente amato da quelle parti.

In Europa il veicolo era stato introdotto come reinterpretazione della Dodge Journey, mentre oggi quest’ultima è ancora commercializzata in Messico in una forma profondamente diversa, essendo di fatto una GAC GS5 ribrandizzata. Nel frattempo Dodge ha scelto di uscire dal segmento dei crossover per famiglie, concentrando la propria offerta e lasciando questo spazio a Jeep. In un contesto simile, l’idea di una nuova Fiat Freemont con ambizioni globali potrebbe risultare plausibile, anche se complessa da realizzare. Nel mercato europeo il modello aveva comunque ottenuto risultati apprezzabili, sfiorando complessivamente le 100.000 unità vendute e raggiungendo il massimo nel 2012 con circa 26.000 immatricolazioni.

Anche negli Stati Uniti la Journey ha registrato volumi rilevanti, superando quota 950.000 esemplari in quattordici anni, con l’anno migliore nel 2016. Oggi il panorama è mutato, ma la richiesta di SUV di grandi dimensioni rimane elevata su entrambe le sponde dell’Atlantico. Per Fiat, una proposta spaziosa potrebbe quindi rappresentare un’opportunità strategica, soprattutto in ottica di rilancio sul mercato nordamericano. La Freemont offriva già allora dimensioni importanti – 4,89 metri di lunghezza e 2,89 di passo – sette posti e una notevole flessibilità d’uso, doti ancora fortemente apprezzate.

Ovviamente sembra assai improbabile che ciò possa accadere. Questo soprattutto in conseguenza delle parole del numero uno di Fiat Olivier Francois che in più occasioni ha detto che Fiat vuole concentrarsi in quello che sa fare meglio e cioè auto compatte e city car. Di conseguenza salvo clamorosi ripensamenti sarà molto difficile vedere un giorno una nuova Fiat Freemont nella gamma della casa torinese anche se siamo sicuri che con uno stile come quello mostrato da questo render il veicolo farebbe la sua figura diventando assai facilmente il modello di Fiat più venduto in Nord America.