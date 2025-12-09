DS N°7 2026, le ultime ipotesi su design e gamma motori del SUV francese

Anche se DS Automobiles continui a faticare a conquistare clienti, i riflettori sono puntati sul suo modello di maggior successo, la DS 7. Lanciata nel 2017 e con restyling nel 2022, la SUV si prepara a una rivoluzione totale.

Advertisement

Nel 2026 è attesa la nuova generazione, che presumibilmente si chiamerà DS N°7, seguendo appunto la scelta dei precedenti annunci della Casa francese, comparto premium di Citroen. Il suo obiettivo è provare a competere direttamente con giganti premium come BMW X3 e Audi Q5. Non una missione semplice.

A dare un primo assaggio di come sarà questo restyling massiccio è stato un cosiddetto leak (un’indiscrezione grafica non ufficiale) pubblicato sul forum Autoparieri, che ha condiviso un’immagine, forse proveniente da un documento interno DS. Nonostante i dettagli frontali e cromatici restino segreti, si è notato immediatamente lo stile più moderno e spigoloso. La silhouette appare massiccia, con una linea di cintura alta che le conferisce un aspetto robusto, e i fanali posteriori molto allungati si estendono quasi fino ai passaruota, creando un effetto dinamico.

Advertisement

Sappiamo che, in quanto a basi comuni nel gruppo Stellantis, con la cugina Peugeot 3008 la DS condivide l’architettura generale, ma non necessariamente le opzioni di motore. La vera svolta, e forse l’unica nota di plausibile di approvazione sul progresso, è che DS finalmente volta pagina rispetto al diesel, un propulsore che persiste ancora su modelli recenti come la DS 4 e l’attuale DS 7. Il marchio intende concentrare i suoi sforzi su soluzioni più efficienti per rafforzare la transizione energetica di Stellantis.

La DS N°7, probabilmente, offrirà una varietà di propulsori. Dalla versione completamente elettrica, essenziale per il futuro del marchio, alla mild hybrid con sistema da 145 cavalli, fino all’ibrida plug-in, con due opzioni da 195 o 225 cavalli.

Advertisement

Questa nuova generazione dovrebbe apparire ufficialmente sul mercato l’anno prossimo. L’ipotesi più plausibile è che la presentazione avvenga già al Salone dell’Automobile di Bruxelles del 2026 (a gennaio), un palcoscenico che DS utilizza spesso per annunciare i suoi modelli più importanti.