Come portare in camera la Ferrari 499P vincitrice a Le Mans

La Ferrari 499P ha ripreso la tradizione vincente della casa di Maranello alla 24 Ore di Le Mans. Oggi è possibile portarla nella propria abitazione, come un prezioso cimelio. Amalgam Collection offre questa opportunità, con il suo più recente modello della linea Race Weathered. Si tratta di una interpretazione in scala 1:8 della “belva” emiliana che si è imposta nell’edizione 2025 della sfida della Sarthe, scrivendo uno storico tris di successi consecutivi.

Anche se in formato ridotto, questa Ferrari 499P ha un prezzo fuori dalla portata dei comuni mortali. Per assicurarsi la sua compagnia in salotto bisogna spendere, infatti, 24.995 euro. Una cifra che riflette la qualità dell’opera e la sua matrice esclusiva, testimoniata dagli 83 esemplari previsti per la limited edition in esame. Il tetto produttivo corrisponde al numero dell’auto porta luminosamente in gara, alla 24 Ore di Le Mans 2025, da AF Corse. Un tributo simbolico, per creare una connessione ancora più intima con la vettura condotta sul gradino più alto del podio da Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson.

Ciascun esemplare della serie proposta da Amalgam Collection replicherà esattamente la “belva” emiliana che ha trionfato in Francia. Nella livrea del modello in scala 1:8 ci sono le tracce del vissuto. Gli artigiani dell’atelier inglese hanno applicato a mano, con cura certosina, ogni segno, striscia e ferita, per catturare fedelmente tutti i dettagli della storica vittoria. Ciascun esemplare, nei suoi 63 centimetri di lunghezza, riproduce con finezza straordinaria l’Hypercar originale, nelle condizioni in cui ha tagliato la linea del traguardo della sfida di Le Mans di quest’anno. Ogni lotto è accompagnato da una stampa Giclée di qualità d’archivio A1 dell’auto che sfreccia lungo la corsia box dopo la vittoria in pista. Niente male, vero?

Per costruire e invecchiare ogni esemplare della specie ci vogliono 450 ore di lavoro. L’eccellenza della replica nasce dalla bravura di chi la esegue e dalla collaborazione con la casa di Maranello, che ha messo a disposizione i progetti CAD originali, i codici di vernice e le specifiche dei materiali. Musa ispiratrice è stata la Ferrari 499P gialla, col numero 83, che si è imposta alla 24 Ore di Le Mans 2025. Un’auto entrata nella storia, per aver consegnato il terzo successo consecutivo al marchio del “cavallino rampante” nella gara della Sarthe.

L’impresa, come dicevamo, è stata messa a segno da Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, coi colori del team AF Corse. Ad accompagnarli sul gradino più alto del podio una Hypercar formidabile, che ha scaldato i cuori dei presenti con la sua livrea Giallo Modena. Terzo posto finale per la sorella, in tinta rossa, di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Alle sue spalle un’altra vettura della stessa specie: quella di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. La vittoria alla 24 Ore di Le Mans di quest’anno ha garantito alla casa di Maranello un Trofeo della Vittoria permanente. Questo privilegio spetta solo a chi si impone in tre edizioni consecutive della mitica sfida transalpina.

Adesso, come riferito in un altro post, l’obiettivo sono i 6 trionfi di fila, come accadde negli anni dal 1960 al 1965. Ricordiamo che la Ferrari 499P gode della spinta di un motore a 6 cilindri biturbo da 3.0 litri, derivato da quello della 296 GTB. Ad aggiungere vigore alla sua scuderia ci pensa la componente elettrica. Incredibile la finezza del pacchetto, frutto delle perfette alchimie fra meccanica, elettronica, telaio, aerodinamica, ripartizione dei pesi. Nulla ha un posto a caso sulla vettura in esame, che si distingue per la natura di oggetto complesso, dove tutto dialoga alla perfezione col resto.

