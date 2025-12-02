Leasys: Andrea Bandinelli nominato amministratore delegato

Leasys, la joint venture nata dalla collaborazione tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha comunicato la nomina di Andrea Bandinelli come nuovo Amministratore Delegato, incarico che assume con effetto immediato. Bandinelli vanta un’esperienza venticinquennale all’interno del Groupe PSA – oggi parte di Stellantis – dove ha iniziato il proprio percorso professionale nei Servizi Finanziari.

Nel corso degli anni ha occupato ruoli dirigenziali di crescente responsabilità, contribuendo allo sviluppo delle funzioni finanziarie e alla gestione delle relazioni con la comunità degli investitori. La sua carriera si è poi consolidata attraverso incarichi strategici, tra cui quello di Chief Financial Officer per la regione Medio Oriente e Africa. In precedenza aveva guidato l’area Finance dedicata alla mobilità ed era stato responsabile Investor Relations. La nomina riflette la volontà di Leasys di rafforzare la governance e sostenere la crescita internazionale dell’azienda grazie alla sua esperienza.

Forte della sua ampia esperienza finanziaria e di una consolidata visione strategica, Andrea Bandinelli guiderà Leasys nel percorso verso soluzioni di mobilità sempre più innovative, sostenibili e orientate alle esigenze dei clienti europei. L’azienda gestisce oggi una flotta di 950.000 veicoli distribuiti in 11 paesi, offrendo un portafoglio completo di servizi che include noleggio a medio e lungo termine, oltre a strumenti evoluti di fleet management pensati per imprese di ogni dimensione.

Nata dall’integrazione tra Leasys e Free2Move Lease, la nuova realtà si è posizionata come punto di riferimento nella mobilità integrata, combinando competenze complementari e una presenza internazionale consolidata. Con Bandinelli al comando, l’obiettivo è accelerare una crescita sostenibile e redditizia, rafforzare ulteriormente il ruolo di Leasys nel mercato europeo del noleggio operativo e consolidarne la capacità di offrire soluzioni flessibili, efficienti e in linea con le evoluzioni del settore.

“Sono onorato di assumere la responsabilità di guidare Leasys in un momento così entusiasmante per il settore della mobilità”, ha dichiarato Andrea Bandinelli. “Il nostro obiettivo è accelerare l’innovazione e fornire soluzioni flessibili e sostenibili che rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti in tutta Europa.”