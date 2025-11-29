Peugeot 208 GT Hybrid e Citroen Basalt premiate in Brasile

La Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT, lanciata di recente in Brasile, ha ricevuto tre premi nella quarta edizione della classifica “EXAME Casual Ranking of Best Cars of the Year“, consolidando la sua posizione di punto di riferimento tra i modelli fino a R$ 150.000. La berlina compatta di Peugeot è stata eletta come l’auto più lussuosa, la più bella e la più tecnologica nella fascia di prezzo analizzata dalla pubblicazione.

Peugeot 208 GT T200 Hybrid e Citroen Basalt ottengono nuovi riconoscimenti in Brasile

La nuova Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT è l’unica berlina compatta ibrida del suo segmento in Brasile e si distingue per la combinazione di prestazioni, efficienza e una moderna proposta di mobilità. Il modello è dotato del motore Turbo 200 con trasmissione CVT abbinato al sistema ibrido MHEV a 12 V, che offre risposte più rapide, una guida più fluida e una riduzione dei consumi fino al 10% nella guida urbana.

In termini di design, la nuova Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT traduce l’identità del marchio in linee audaci, proporzioni equilibrate e dettagli che creano una presenza visiva immediata: un territorio estetico che continua a guidare l’evoluzione del marchio. I fari full LED con firme luminose a forma di artiglio e i cerchi diamantati da 17″ sono alcune delle caratteristiche disponibili sul modello.

All’interno, l’ambiente privilegia l’ergonomia e la tecnologia, grazie all’esclusivo i-Cockpit 3D Hybrid, ai sedili con rivestimenti premium e agli elementi progettati per un’esperienza sensoriale intuitiva. Tecnologie come il nuovo schermo Peugeot i-Connect Advanced da 10,3″ e i servizi connessi My Peugeot completano l’esperienza.

I tre premi nell’EXAME Casual Ranking rafforzano i progressi di Peugeot nel mercato brasiliano e consolidano la nuova Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT come una delle berline compatte più sofisticate e tecnologicamente avanzate della sua categoria.

Oltre alla Peugeot 208 anche Citroen Basalt è stata premiata in Brasile. Il modello della casa francese è stato eletto “Auto Nazionale Sostenibile” dall’Associazione Brasiliana della Stampa Automobilistica (Abiauto), durante una cerimonia tenutasi mercoledì scorso (19) a San Paolo. La 27a edizione del premio riunisce giornalisti specializzati provenienti da tutto il Paese e premia ogni anno i principali modelli del mercato brasiliano. Questo risultato rafforza il posizionamento della Citroën Basalt come sinonimo di efficienza, tecnologia e accessibilità all’interno della categoria.

La Citroën Basalt, il SUV coupé e SUV turbo automatico più conveniente in Brasile, è stata riconosciuta come un’auto economica e a basso consumo di carburante sia in città che in autostrada: le sue medie, secondo il Programma brasiliano di etichettatura dei veicoli (PBEV), per la versione Feel, vanno da 9,2 km/l (etanolo nelle aree urbane) a 14,3 km/l (benzina in autostrada).