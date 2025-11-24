Alfa Romeo GT Veloce Coupé: un concept digitale tra eleganza e performance

Su LinkedIn è apparso di recente un render digitale firmato dal creatore Angelo Berardino, che ha catturato subito l’attenzione degli appassionati di auto: si tratta del concept della Alfa Romeo GT Veloce Coupé, un progetto immaginato come erede spirituale della leggendaria Giulia GT. L’obiettivo era combinare la tradizione del marchio con una visione moderna, creando una coupé compatta, elegante e votata all’efficienza, senza sacrificare il piacere di guida.

Advertisement

Alfa Romeo GT Veloce Coupé: con motore 1.5 Turbo ibrido sarebbe il sogno di molti alfisti

Il cuore del progetto di questa Alfa Romeo GT Veloce Coupè è un motore 1.5 Turbo ibrido, pensato per offrire performance coinvolgenti pur con un’attenzione all’ecosostenibilità. La scelta del cambio manuale sottolinea l’intento di mantenere il driver al centro dell’esperienza, regalando quella sensazione pura che solo una Alfa Romeo sa trasmettere. Il design fonde linee classiche con dettagli moderni, creando un equilibrio tra passato e futuro che rende immediatamente riconoscibile la matrice sportiva del marchio.

I dettagli rendono questa concept car ancora più affascinante: la livrea in Blu Opaco esclusivo mette in risalto le forme scolpite, mentre i quattro terminali di scarico bruniti e i gruppi ottici posteriori rotondi richiamano i modelli storici della casa italiana. Gli interni, volutamente privi di touchscreen, sono avvolgenti e pensati per concentrare il guidatore sull’atto stesso di condurre la vettura, senza distrazioni digitali.

Advertisement

Questo render digitale in parole povere rappresenta senza alcun dubbio un vero omaggio alla storia della Giulia GT e una provocazione per immaginare il futuro delle coupé Alfa Romeo. La domanda che Angelo Berardino lascia agli appassionati è chiara: la futura Alfa Romeo GT Veloce Coupé dovrebbe davvero adottare un design di questo tipo e mantenere il cambio manuale? Tra passione e innovazione, il progetto invita a sognare e a discutere sulle potenzialità di una coupé moderna che rispetti la tradizione del Biscione. Questo in attesa di avere notizie più certe su modelli importanti e attesi a breve come le nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia.